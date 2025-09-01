Bairro Alto Village em Cachoeiro recebe Feira Livre

Os moradores do bairro Alto Village passarão a contar com uma nova Feira da Agricultura Familiar, que será inaugurada nesta terça-feira (02), das 14h às 18h, na rua Lauro Viana Lemos, nº 135, em frente a praça do bairro. A partir de então, ela passa acontecer todas às terças-feiras, sempre no mesmo horário e local.

A novidade é uma iniciativa da prefeitura de Cachoeiro, para aproximar os produtores rurais da comunidade, garantindo novos canais de comercialização para os produtos agrícolas. Nela, será possível encontrar 11 barracas, vendendo os alimentos já tradicionais nas demais feiras organizadas pelo município: frutas, verduras, legumes e ovos diretamente do campo, portanto, mais frescos.

Outro ponto alto será a venda de produtos da agroindústria familiar, tais como café, doces, geleias, bolos, pães, biscoitos, salgados fritos e assados, além de massas, queijos e iogurtes. O secretário municipal de Agricultura, José Arcanjo, conta que a ação é resultado de um pedido da associação de moradores, que teve a iniciativa de procurar o município.

“Nossa expectativa é muito grande, visto o interesse da comunidade e dos nossos agricultores em colocar em funcionamento esse novo espaço de comercialização”, afirmou o secretário.

Segundo ele, a feira se somará às outras quatro feiras que já funcionam no município, fortalecendo um trabalho que garante oportunidade de renda para o homem do campo e a oferta de produtos de qualidade para a cidade.

Confira os locais, dias e horários de funcionamento das feiras de Cachoeiro:

Quartas-feiras

Bairro Independência, em frente a Matriz Velha, na rua: Dom Fernando, das 5h às 9h;

Praça de Fátima, Feira da Agricultura Familiar, também conhecida como Feira do Servidor, das 17h às 19h;

Quintas-feiras

Bairro Gilberto Machado, na pracinha, horário das 12h às 19h;

Sábados