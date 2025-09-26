Bairro de cidade do ES vira tema de websérie lançada por jovens

Resgatar e celebrar a memória de Serra Dourada, um dos bairros mais populares da Serra, é o objetivo da websérie “Depois do Tobogã”, um projeto audiovisual do coletivo SSD. A exibição acontecerá no espaço cultural Caxanga da Nalzira, nesta sexta-feira (26), às 19h. A entrada é gratuita.

O projeto foi contemplado pelo Edital de Seleção de Projetos nº 004/2021 – Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo – Cultura Digital, uma iniciativa que visa fomentar a criação de narrativas culturais em formatos digitais.

Realizada pelo coletivo SSD, formado por jovens moradores do próprio bairro, na região serrana — a série foi produzida a partir de entrevistas com cinco moradores históricos. Ela destaca relatos e vivências que raramente ganham espaço na mídia tradicional.

Entre os entrevistados estão figuras emblemáticas, como o Sr. Antônio da Farmácia, pioneiro que abriu o primeiro comércio do bairro nos anos 1980, e a tia Jane, responsável por criar uma escolinha de futebol para incentivar os jovens no esporte.

As gravações começaram ainda em 2022, quando o grupo, movido pelo desejo de contar histórias pouco ou quase nunca retratadas na televisão ou nos jornais, iniciou o registro das entrevistas.“Queremos que o mundo veja a força e a beleza que existem aqui no bairro. Com esse projeto, a gente busca resgatar e celebrar memórias vivas de Serra Dourada”, ressalta Pâmelly Goes, coordenadora do coletivo SSD, formado também por Gabriel e Isabella.

Arte e participação comunitária

Além da produção da websérie, o coletivo também promoveu um concurso de desenho com estudantes de escolas públicas da região. Cada participante foi convidado a criar, com base em sua própria percepção, um desenho que representasse o bairro Serra Dourada. A iniciativa reforça o compromisso do projeto com a valorização da identidade local e o envolvimento da comunidade.

A exibição de estreia da websérie será realizada no espaço cultural Caxanga da Nalzira, inaugurado em 2023. Localizado no bairro Serra Dourada, no município da Serra, o espaço está ligado ao recém-certificado Ponto de Cultura Latinta, que, desde 2012, atua na promoção da cultura das periferias.

Serviço

Lançamento da websérie “Depois do Tobogã”