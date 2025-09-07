Bolsonaristas pedem anistia em ato no ES; trânsito é bloqueado por horas

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram, neste domingo (7), em diferentes pontos do Espírito Santo.

Porém o destaque foi o ato realizado em Vila Velha, onde os acessos à Terceira Ponte foram bloqueados nos dois sentidos. O tráfego foi interrompido por volta das 14 horas e seguia bloqueado até às 16h.

No local, o senador Magno Malta (PL) fez um discurso e fez uma vídeo chamada com o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Na conversa, ele afirmou que o julgamento de Bolsonaro é “ilegal”. Depois os manifestantes seguiram em caminhada em direção à Vitória.