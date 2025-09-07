BR-262: tráfego de veículos será alterado a partir desta segunda (8); entenda

A partir desta segunda-feira (8), terão início as obras de recuperação da Ponte do Rio Jucu, localizada na divisa entre Domingos Martins e Viana.

Durante o período das intervenções, os motoristas deverão enfrentar o sistema “Pare e Siga” ao trafegar pelo trecho.

Leia também: Grave acidente em rodovia no ES deixa homem e bebê mortos

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os serviços serão executados diariamente das 7h às 18h, com previsão de conclusão até o dia 30 de setembro.

Apesar disso, o órgão destacou que o bloqueio parcial na ponte funcionará durante as 24 horas do dia, inclusive fora do horário das equipes em atividade.

A medida, segundo o DNIT, é necessária para garantir a segurança dos condutores e das equipes envolvidas na recuperação da estrutura.

O órgão recomenda atenção redobrada e planejamento de rota para evitar atrasos em horários de maior movimento.