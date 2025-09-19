Brejetuba: alunos exploram saberes indígenas e culturais artesanais

Em Brejetuba, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) São Jorge promoveu uma visita técnica à Aldeia Indígena de Piraqueaçu, em Aracruz, e à Associação das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória.

A atividade integrou o Projeto Interdisciplinar “A Diferença que nos Une” e as ações do ProERER, com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio sobre história, etnias e identidade cultural capixaba.

Leia também: Programa Tampinhas do Bem é lançado em Guaçuí no Dia da Limpeza

Na Aldeia de Piraqueaçu, os alunos foram recebidos pela comunidade indígena e puderam conhecer seus costumes, expressões artísticas, músicas e tradições. O momento promoveu reflexão sobre a valorização dos povos originários e o respeito à diversidade, em diálogo direto com a Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER).

Já em Goiabeiras, os estudantes participaram de uma oficina prática com as paneleiras, patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo, e acompanharam de perto a produção artesanal das tradicionais panelas de barro. A experiência reforçou a importância da preservação desse saber ancestral e sua relevância como símbolo de resistência e identidade regional.

Para a professora Dávila Martins Dutra, acompanhar os estudantes nessa vivência foi enriquecedor: “Na aldeia, fomos acolhidos com sabedoria e generosidade. Já entre as paneleiras, testemunhamos a força das mulheres e a relevância de um saber ancestral que resiste e se renova por meio das gerações. Vivências como essas fortalecem a educação como ponte entre o conhecimento acadêmico e os saberes tradicionais.”

A estudante Nycolle Kellen Silva Martins também destacou a relevância do aprendizado: “Na Aldeia, participamos de uma verdadeira aula ministrada pelo vice-cacique. Já com as paneleiras, acompanhamos o processo artesanal das panelas. Foi uma experiência única e significativa.”

De acordo com a equipe escolar, a ação reforçou o compromisso da unidade em integrar conhecimento acadêmico e cultura, destacando o protagonismo dos estudantes na valorização das múltiplas identidades que compõem a sociedade capixaba.