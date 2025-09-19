Programa Tampinhas do Bem é lançado em Guaçuí no Dia da Limpeza

Na manhã desta sexta-feira (19), o município de Guaçuí celebrou o Dia Mundial da Limpeza, movimento global que mobiliza milhões de voluntários em mais de 190 países. A ação local foi organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) e reuniu servidores e voluntários em um mutirão de conscientização e cuidado com a cidade.

Na Praça do Meio Ambiente, palco das atividades, equipes realizaram um mutirão de limpeza, recolhendo resíduos descartados de forma irregular e mostrando, na prática, a importância da participação coletiva para a preservação dos espaços públicos. A mobilização também serviu como alerta para os impactos do lixo no meio ambiente e a necessidade de mudança de hábitos da população.

Durante a ação, foram recolhidas ainda aproximadamente 26 mil tampinhas plásticas, que deixaram de poluir o meio ambiente e seguirão para o Programa Tampinhas do Bem, lançado oficialmente nesta data.

O programa vai transformar o simples gesto de guardar tampinhas em uma ação de solidariedade: elas serão trocadas, junto a uma empresa parceira, por ração para cães, que será doada às ONGs de proteção animal do município.

Dia D das Tampinhas

A Semmam anunciou que a campanha seguirá ativa e terá o “Dia D das Tampinhas” no dia 23 de outubro (quinta-feira), das 9h às 16h, na Praça do Meio Ambiente, que funcionará como Ecoponto oficial de coleta. Toda a população, além de comerciantes, escolas e instituições, está sendo convidada a participar juntando tampinhas para entregar no dia da ação.

Mobilização coletiva

A secretária municipal de Meio Ambiente destacou o caráter educativo e social da campanha: “O Dia Mundial da Limpeza é uma oportunidade para mostrarmos que pequenas atitudes fazem a diferença.

O mutirão na Praça do Meio Ambiente e a coleta de tampinhas representam cuidado com a cidade, responsabilidade ambiental e solidariedade com os animais. Queremos que toda a comunidade abrace essa causa”, reforçou.

Com esta iniciativa, Guaçuí não apenas se uniu ao maior movimento de limpeza do planeta, como também deu um passo importante para integrar educação ambiental, cidadania e solidariedade em um único gesto coletivo.