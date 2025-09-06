Moto registrada em Minas Gerais é interceptada em Cachoeiro, GCM explica

Durante patrulhamento preventivo na tarde desta sexta-feira (5), a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (GCM) apreendeu uma motocicleta Honda CG 160 preta, com sinais de adulteração. O fato ocorreu na Ilha da Luz.

O veículo havia sido sinalizado pelo sistema de videomonitoramento como clonado, com registro de ocorrência na Polícia Civil de Formiga, Minas Gerais, em 15 de março de 2025.

De acordo com informações da GCM, os agentes realizaram cerco próximo à Ponte Guadalajara, nas proximidades da empresa BRK, e abordaram o condutor. Durante a abordagem, foi constatado que o chassi e o motor da motocicleta apresentavam sinais claros de adulteração, com lixamento e remarcação dos números de identificação.

A proprietária do veículo confirmou a clonagem após envio de fotos pelo telefone. A motocicleta adulterada foi encaminhada ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN|ES).

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da 7ª Regional, sem lesões ou sinais de maus-tratos.