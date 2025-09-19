Cachoeiro abre inscrições para oficinas gratuitas de qualificação profissional

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), está mobilizando e realizando inscrições para novas oficinas de qualificação profissional do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), em parceria com o Senac.

A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão social a partir do acesso ao mundo do trabalho, articulando oportunidades de formação. Além de criar empregabilidade e geração de renda para usuários da Política de Assistência Social.

Leia também: Festival da Primavera: Muqui prepara três dias de música, gastronomia e negócios

As oficinas representam uma oportunidade concreta para que os participantes desenvolvam novas habilidades, ampliem seus conhecimentos. Também aumentem suas chances de inserção no mercado formal ou na geração de renda própria.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destaca a importância da ação.

“Qualificação profissional é fundamental para ampliar horizontes e abrir novas possibilidades de atuação no mercado. Essas oficinas representam um passo importante para que a população de Cachoeiro possa adquirir conhecimentos, se aperfeiçoar e transformar habilidades em oportunidades concretas de trabalho e renda. Nosso objetivo é criar caminhos que fortaleçam a autonomia e o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.”

Cronograma de Oficinas

Unha de Fibra

Local: SENAC – Av. Jones dos Santos Neves, 253 – Santo Antônio

Turma 1: 22/09 a 26/09, das 13h às 17h Turma 2: 29/09 a 03/10, das 13h às 17h Turma 3: 06/10 a 10/10, das 13h às 17h

Design e Coloração de Sobrancelha

Local: SENAC – Av. Jones dos Santos Neves, 253 – Santo Antônio

Turma 1: 06/10 a 10/10, das 13h às 17h Turma 2: 13/10 a 17/10, das 13h às 17h

Técnicas de Confecção de Bolsas em Crochê

Local: a definir

Turma: 20/10 a 24/10, das 13h às 17h

Os interessados devem procurar o setor do Acessuas Trabalho, na Central de Benefícios (antigo ponto da Flecha Branca), localizada na Avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, Vila Rica, 2º andar, para realizar a inscrição.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Cachoeiro reafirma o compromisso de promover cidadania, estimular a geração de renda e contribuir para a inserção produtiva da população acompanhada pela rede socioassistencial.