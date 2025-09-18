Festival da Primavera: Muqui prepara três dias de música, gastronomia e negócios

A partir desta sexta-feira (19), começa o Festival da Primavera, em Muqui, que recebe pela primeira vez a Feira Capixaba de Negócios, a Fecap. O evento é gratuito e reúne diversas atrações musicais, artesanato, gastronomia e cultura.

O evento é uma oportunidade para valorizar os empreendedores locais, descobrindo sabores, talentos e produtos únicos. E para animar a festa, uma programação musical de peso.

Na sexta-feira (19), às 19h, Da’vila Leal abre a programação. Em seguida, às 22h, quem sobe ao palco é Rogério Aço Doce e banda, com o melhor da MPB, pop e grandes sucessos que marcaram gerações.

O Festival da Primavera segue no sábado (20), com a apresentação da Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC às 19h. Em seguida, às 20h, Mayara Barbosa anima o público. Encerrando a noite, a banda capixaba de reggae Macucos sobe ao palco às 22h.

No domingo (21), a programação começa às 10h, com a apresentação da Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC. Às 16h, será a vez da apresentação cultural com o Boi Tornado. Encerrando o evento, às 17h, show com o Projeto Feijoada, que recebe o cantor Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila.

Confira a programação completa!

Sexta-feira (19)

19h – Da’vila Leal

22h – Rogério Aço Doce

Sábado (20)

19h – Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC

20h – Mayara Barbosa

22h – Macucos

Domingo (21)