Cachoeiro: calçadas em condições precárias colocam pedestres em risco

As más condições de parte da calçada na Avenida Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim, tem colocado a vida de pedestres em risco, sobretudo, em dias chuvosos, como esta quinta-feira (25).

Conforme mostram as imagens, o local, onde deveria ter um calçamento revestido por cimento ou concreto, está totalmente tomado por buracos e uma extensão de barro.

Quem passa pelo local tem duas alternativas, ou passa pela lama, com a possibilidade de escorregar e sofrer uma queda, ou se desloca para trafegar pela pista, correndo o risco de ser atropelado por um veículo.

Nessa extensão, mais precisamente em frente a um loja de revenda de celulares, também há um barranco, que por conta da chuva fica encharcado, podendo desmoronar.

O que a prefeitura diz

Por meio de nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que problemas como esse já foram assumidos pela atual gestão e estão sendo devidamente levantados e priorizados.

Afirmou ainda que “o objetivo é desenvolver projetos de melhorias voltados à mobilidade urbana, garantindo mais segurança e conforto para motoristas e pedestres em toda a cidade”.

A administração municipal também ressalta que “a construção de calçadas é de responsabilidade de donos de imóveis e terrenos”.







