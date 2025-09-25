Perigo! Cachoeiro e outras cidades recebem alerta para forte vendaval
Segundo o Inmet, os ventos podem chegar a até 60 km/h, com risco de queda de galhos e árvores.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (25), um alerta amarelo de vendaval para 59 cidades do Espírito Santo. O aviso indica perigo potencial e vale até as 23h59 desta sexta-feira (26), podendo ser renovado.
A orientação é evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).
Confira as cidades
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Iconha
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
