Cidades

Perigo! Cachoeiro e outras cidades recebem alerta para forte vendaval

Segundo o Inmet, os ventos podem chegar a até 60 km/h, com risco de queda de galhos e árvores.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Eventos extremos
Foto: Divulgação/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (25), um alerta amarelo de vendaval para 59 cidades do Espírito Santo. O aviso indica perigo potencial e vale até as 23h59 desta sexta-feira (26), podendo ser renovado.

A orientação é evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Confira as cidades

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Boa Esperança
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Cariacica
  15. Castelo
  16. Colatina
  17. Conceição da Barra
  18. Conceição do Castelo
  19. Domingos Martins
  20. Ecoporanga
  21. Fundão
  22. Governador Lindenberg
  23. Ibiraçu
  24. Iconha
  25. Itaguaçu
  26. Itapemirim
  27. Itarana
  28. Jaguaré
  29. Jerônimo Monteiro
  30. João Neiva
  31. Laranja da Terra
  32. Linhares
  33. Mantenópolis
  34. Marechal Floriano
  35. Marilândia
  36. Montanha
  37. Mucurici
  38. Muniz Freire
  39. Muqui
  40. Nova Venécia
  41. Pancas
  42. Pedro Canário
  43. Pinheiros
  44. Ponto Belo
  45. Rio Bananal
  46. Rio Novo do Sul
  47. Santa Leopoldina
  48. Santa Maria de Jetibá
  49. Santa Teresa
  50. São Domingos do Norte
  51. São Gabriel da Palha
  52. São Mateus
  53. São Roque do Canaã
  54. Sooretama
  55. Vargem Alta
  56. Venda Nova do Imigrante
  57. Viana
  58. Vila Pavão
  59. Vila Valério

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito SantoInmet

