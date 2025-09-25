Perigo! Cachoeiro e outras cidades recebem alerta para forte vendaval

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (25), um alerta amarelo de vendaval para 59 cidades do Espírito Santo. O aviso indica perigo potencial e vale até as 23h59 desta sexta-feira (26), podendo ser renovado.

Segundo o Inmet, os ventos podem chegar a até 60 km/h, com risco de queda de galhos e árvores.

Leia também: Qualificar ES realiza formatura com alunos em Cachoeiro de Itapemirim

A orientação é evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Confira as cidades