Cachoeiro: homem morto por causa de mangueira será sepultado nesta segunda (29)

Será sepultado às 15h desta segunda-feira (29), no Cemitério Parque, o corpo de Bruno Gava Borges, morto a tiros após uma discussão por causa de uma mangueira de irrigação no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim. O velório ocorre a partir das 10h, no salão da Capela Mortuária de Burarama

A família informou, em nota de pesar, que Bruno deixa a esposa grávida de uma menina, além de irmãos e pais.

Leia também: Cachoeiro: homem é assassinado após discussão por causa de mangueira

O crime aconteceu na tarde de domingo (28), quando, segundo familiares, um primo da vítima é suspeito de efetuar um disparo de espingarda, após uma discussão pelo dano à mangueira que ficava em frente à casa da família.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, segue investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Quem tiver informações que ajudem a localizar o autor do crime pode ligar de forma anônima e gratuita para o Disque-denúncia 181. Segundo a corporação, as informações fornecidas pela comunidade são sigilosas e podem ser decisivas para o avanço das investigações.