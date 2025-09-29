Cachoeiro: menino que sonha ser policial ganha festa da PM no 9° Batalhão

O auditório do 9º Batalhão em Cachoeiro de Itapemirim foi palco de uma comemoração especial: o aniversário de João Vitor. O garoto, que sonha em seguir a carreira policial militar quando crescer, recebeu o carinho e a presença de militares da unidade, emocionando familiares e convidados.

O pai de João Vitor relatou com orgulho o desejo do filho em vestir a farda no futuro, sentimento que tornou a celebração ainda mais significativa. O evento contou com bolo, refrigerantes e salgadinhos, proporcionando um momento de alegria para todos os presentes.

Leia também: Parque da Cachoeira de Matilde ganha nova estrutura para atrair visitantes

O 9º Batalhão destacou que se sente honrado em poder participar de ocasiões como essa, que reforçam o vínculo de confiança e proximidade com a comunidade, além de incentivar jovens como João Vitor a sonhar com uma vida dedicada à proteção e ao bem-estar da sociedade.