Parque da Cachoeira de Matilde ganha nova estrutura para atrair visitantes

Alfredo Chaves vem realizando obras de manutenção na estrutura do Parque Municipal da Cachoeira de Matilde, no interior do município. As intervenções incluem melhorias na escadaria, no deck e em outros pontos do espaço, com o objetivo de garantir mais conforto e segurança aos visitantes.

O parque contempla uma área de preservação com mirante e a famosa Cachoeira Engenheiro Reeve, a maior em queda livre do Estado, com cerca de 70 metros. Mesmo com os serviços em andamento, o parque continua aberto ao público.

A previsão é que as obras sejam concluídas no início de outubro. No momento, está sendo finalizada a manutenção da escadaria e do deck, para posterior instalação de bancos e lixeiras.

A Secretaria ainda, com equipe própria, vem pintando meio-feio, faixas de identificação nos quebra-molas, realizando limpeza e poda de árvores. Ainda haverá adequação do sistema de iluminação e estruturação do estacionamento com identificação.

Segundo o secretário de Turismo e Cultura, Fernando Bruschi, a obra é necessária e vai tornar o espaço mais acessível e acolhedor. “Nosso foco é oferecer uma experiência ainda melhor a quem visita um dos principais atrativos naturais do município”, destacou.

O prefeito Hugo Luiz reforçou o compromisso da gestão com o turismo local. “Manter nossos pontos turísticos bem cuidados e preparados é essencial para atrair visitantes e valorizar nossas belezas naturais. Investir na estrutura do Parque da Cachoeira de Matilde é investir no desenvolvimento de Alfredo Chaves”, disse.