Cachoeiro realiza campanha de vacinação antirrábica a partir deste sábado (20)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim inicia, neste sábado (20), a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação será realizada das 8h às 16h, em diferentes pontos do município, e é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio do setor de Vigilância Ambiental.

A imunização é gratuita e essencial para a proteção dos animais de estimação contra a raiva, doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.

A campanha seguirá em outras datas e locais: no dia 27 de setembro, a vacinação estará em bairros como Boa Esperança, Jardim América, IBC, Gilson Carone, Coramara, entre outros. Já em 4 de outubro, será a vez de comunidades como Novo Parque, Village da Luz, Aquidaban, Santa Cecília, Baiminas, Coronel Borges, entre outras.

A secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, reforça a importância da iniciativa. “A vacina antirrábica é a forma mais eficaz de prevenir a raiva, uma doença que não tem cura e representa risco tanto para os animais quanto para os humanos. Por isso, pedimos que os tutores levem seus cães e gatos aos pontos de vacinação, garantindo a saúde e segurança de todos”, destaca.

A orientação é que os tutores levem os cães com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, para evitar fugas e acidentes.

Pontos de vacinação neste sábado (20):