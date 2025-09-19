Pets

Cachoeiro realiza campanha de vacinação antirrábica a partir deste sábado (20)

A imunização é gratuita e essencial para a proteção dos animais de estimação contra a raiva

Foto: Divulgação/PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim inicia, neste sábado (20), a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação será realizada das 8h às 16h, em diferentes pontos do município, e é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio do setor de Vigilância Ambiental.

A imunização é gratuita e essencial para a proteção dos animais de estimação contra a raiva, doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.

A campanha seguirá em outras datas e locais: no dia 27 de setembro, a vacinação estará em bairros como Boa Esperança, Jardim América, IBC, Gilson Carone, Coramara, entre outros. Já em 4 de outubro, será a vez de comunidades como Novo Parque, Village da Luz, Aquidaban, Santa Cecília, Baiminas, Coronel Borges, entre outras.

A secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, reforça a importância da iniciativa. “A vacina antirrábica é a forma mais eficaz de prevenir a raiva, uma doença que não tem cura e representa risco tanto para os animais quanto para os humanos. Por isso, pedimos que os tutores levem seus cães e gatos aos pontos de vacinação, garantindo a saúde e segurança de todos”, destaca.

A orientação é que os tutores levem os cães com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, para evitar fugas e acidentes.

Pontos de vacinação neste sábado (20):

  • União – Unidade de Saúde e Emeb Monteiro Lobato
  • Álvares Tavares – Igreja Católica São Brás
  • Monte Belo – Associação de Moradores
  • Nossa Senhora da Glória – Associação de Moradores, até as 12h
  • Amaral – Quadra de Esportes
  • Costa e Silva – Emeb José Paineiras
  • Sumaré – Eeefm Fraternidade Luz
  • Bela Vista – Seminário Bom Pastor
  • Paraíso – Emeb Waldy Freitas
  • São Geraldo – Igreja Batista
  • Amarelo – Associação de Moradores (Amobam)
  • Alto Amarelo – Emeb Virgínia Athayde Coelho
  • Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel
  • Basileia – Unidade Básica de Saúde
  • Recanto – Casa Mestre Salatiel
  • Nova Brasília – Ginásio Municipal
  • Otton Marins – Emeb Rotary
  • Zumbi – Emeb Julieta Depes
  • Alto Eucalipto – Emeb Governador Eurico
  • Alto Zumbi – Emeb Normília
  • Ferroviários – Secretaria Municipal de Saúde (Semus)

