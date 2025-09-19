Restaurante e pizzaria abre vagas de emprego em Cachoeiro; saiba como se candidatar

O Restaurante e Pizzaria Kiko’s, localizado na avenida Beira-Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, anunciou a abertura de vagas para contratação imediata. As oportunidades são para cozinheiro(a), ajudante de cozinha, pizzaiolo e ajudante de pizzaiolo, todas para horário noturno.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp (28) 9 9945-8502.

Leia também: Supermercado em Cachoeiro está contratando; saiba como se inscrever

A empresa destaca que busca reforçar a equipe e convida profissionais com disposição e experiência a se candidatarem.