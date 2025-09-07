Cachoeiro: Sala do Empreendedor terá novo endereço a partir desta segunda (8)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) informa que os serviços da Sala do Empreendedor de Cachoeiro de Itapemirim serão retomados, nesta segunda-feira (8), em novo endereço: no Museu de Ciência e Tecnologia, localizado ao lado do Supermercado SempreTem, na Rua Moreira, 317. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Durante o período de adaptação, a Semdec disponibilizará atendimento na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada em frente ao Shopping Cachoeiro, na Rua 25 de Março. No local, haverá suporte de um servidor do atendimento do MEI (Microempreendedor Individual) e um do programa Nosso Crédito, das 12h às 18h, no balcão de atendimento do IPTU.

A mudança tem como objetivo oferecer mais conforto, acessibilidade e praticidade aos empreendedores do município, fortalecendo as ações de apoio ao desenvolvimento econômico local.