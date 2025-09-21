Cantor Brunno é atração confirmada na Feira da Bondade em Cachoeiro

A Feira da Bondade 2025 ganha mais um nome de peso em sua programação musical. O cantor Brunno é atração confirmada para o sábado, dia 11 de outubro, quando sobe ao palco para abrir o show da Banda Djavú, no Parque de Exposições do Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com mais de 20 anos de carreira na música sertaneja, Brunno se destaca pela voz potente, presença de palco marcante e autenticidade. Natural do interior de São Paulo, ele começou a cantar aos 14 anos e construiu uma trajetória sólida, que inclui sucessos como Meu Sorriso é Você, Posso Ficar Sem Você e Localiza Eu.

Já passou por grandes palcos do Sudeste e Centro-Oeste do país e agora inicia sua carreira solo, representado pela Explosion Music. Em sua nova fase, alia experiência e inovação, sem perder a essência popular que o consagrou, ampliando sua presença no cenário musical atual.

Seu show promete entregar uma combinação envolvente de emoção, técnica e conexão direta com o público, garantindo uma noite especial e inesquecível para quem for à Feira da Bondade.

Além da programação musical, o evento segue com entrada solidária — mediante doação de alimentos não perecíveis — e estacionamento gratuito.