Projeto Feijoada faz show com Tunico da Vila neste domingo (21), em Muqui

O Festival da Primavera em Muqui chega ao fim neste domingo (21), e o show de encerramento será com o Projeto Feijoada, que se apresenta com o cantor Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila. A apresentação acontece a partir das 17h, e a entrada é gratuita.
Tunico da Vila, carioca de nascimento e capixaba de coração, carrega no sangue e na voz o legado do samba: é um dos oito filhos de Martinho da Vila, e cresceu embalado pelas rodas de samba e pelos terreiros de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Desde 2016, vive no Espírito Santo, onde foi reconhecido com o título de Cidadão Espírito-Santense por seu trabalho em projetos culturais e na economia criativa.
Com quase 30 anos de carreira, Tunico é cantor, compositor, percussionista e produtor. Ele leva para Muqui um repertório que mistura sambas de roda, afro-sambas, partido-alto e ritmos angolanos como o semba. É música com propósito, que conta histórias, conecta raízes e movimenta corpos e corações.
Festival da Primavera
O Festival da Primavera recebe pela primeira vez a Feira Capixaba de Negócios, a Fecap. O evento é gratuito, e reúne diversas atrações musicais, artesanato, gastronomia e cultura.
O evento é uma oportunidade para valorizar os empreendedores locais, descobrindo sabores, talentos e produtos únicos. E para animar a festa, uma programação musical de peso.
Neste domingo (21), a programação começa às 10h, com a apresentação da Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC. Às 16h, será a vez da apresentação cultural com o Boi Tornado. Encerrando o evento, às 17h, show com o Projeto Feijoada, que recebe o cantor Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila.
Confira a programação!
Domingo (21)
- 10h – Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC
- 16h – Apresentação Boi Tornado
- 17h – Projeto Feijoada e Tunico da Vila
