Casa Criem abre ciclo de oficinas culturais gratuitas em cidade do ES

No próximo dia 4 de outubro, o projeto Casa Criem Continuada, do coletivo SHIVA (Serviço Humanitário Informação Vida e Arte) abrirá suas portas para receber as oficinas de Escritas de Projeto com Sandro Juliati, às 13h, e de Elaboração de Portfólios com Nico Dias, às 16h, em Colatina. Essas oficinas marcam o início de uma nova etapa do projeto que seguirá oferecendo formações, encontros culturais e vivências artísticas que ampliam o acesso à cultura e consolidam a Casa Criem como referência de espaço formativo e criativo na região.

Essas ações se somam à trajetória do Coletivo SHIVA, responsável pela gestão da Casa Criem, que há anos atua em territórios periféricos promovendo arte, cultura, educação e consciência ambiental. O coletivo é reconhecido por integrar linguagens artísticas diversas, valorizar a juventude e fortalecer redes culturais de forma gratuita, inclusiva e participativa.

As atividades são gratuitas, com vagas limitadas e abertas ao público. O objetivo é garantir que artistas, produtores e agentes culturais locais tenham acesso a ferramentas fundamentais para a profissionalização e fortalecimento no campo cultural, reafirmando o compromisso do projeto com a democratização do acesso à cultura e à formação artística em Colatina.

O projeto é contemplado pelo edital n° 03/2025 de Espaços Culturais da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC), Governo Federal.