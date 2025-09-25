Qualificar ES realiza formatura com alunos em Cachoeiro de Itapemirim

Na última terça-feira (23), Cachoeiro de Itapemirim, foi palco de um momento marcante para a educação profissional no município. A formatura dos alunos dos cursos presenciais do programa Qualificar ES.

A solenidade, realizada no auditório do Sesc, reuniu autoridades estaduais e municipais, além dos formandos e seus familiares, em uma celebração de conquistas e novas oportunidades.

Ao todo, 185 alunos concluíram sua formação em diversas áreas, como Auxiliar em Farmácia de Manipulação, Cuidador de Idosos, Balconista de Farmácia, Atendente de Estabelecimento dos Serviços de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Vendas no E-commerce e Marketplace, Panificação, Biscoitos Caseiros, Massas Italianas, Preparação de Buffet (Edital Mulher), Tortas Doces e Salgados, Pizzaiolo e Cuidador Infantil.

As aulas foram realizadas em diferentes espaços do município, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), igrejas parceiras e o Museu de Ciência e Tecnologia, garantindo acessibilidade e inclusão no processo de aprendizado.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, da coordenadora regional sul, Priscila Pizzol, do coordenador regional Caparaó e cerimonialista, Anderson Bolzan, além da professora oradora do eixo de gastronomia, Thamyris Cipriano, e da aluna oradora do mesmo eixo, Estefani Alves. Representando a Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), participaram os subsecretários Michele Fernandes e Thiago Tognele.

A cerimônia foi abrilhantada por uma bela apresentação da Orquestra da Casa Verde, que emocionou o público e deu ainda mais significado ao momento de celebração e conquistas.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destacou o impacto da iniciativa no fortalecimento da cidadania e da empregabilidade. “O Qualificar ES é uma oportunidade real de transformação. Ver 185 alunos concluindo seus cursos e prontos para o mercado de trabalho é motivo de orgulho para Cachoeiro. Essa parceria fortalece nossa rede de proteção social e amplia horizontes para muitas famílias”, disse.

A assessora especial de governo, Norma Ayub, também ressaltou a importância do programa. “A educação profissional é um caminho seguro para melhorar a vida das pessoas. Esse resultado mostra o quanto investir em capacitação é fundamental para o desenvolvimento social e econômico”, afirmou.

O vice-prefeito de Cachoeiro, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, reforçou o compromisso da gestão municipal com a qualificação profissional. “Essa formatura é a prova de que, quando o poder público une esforços com o governo estadual, os resultados aparecem na vida das pessoas. São novas habilidades, mais oportunidades e uma cidade que cresce junto com seus cidadãos”, destacou.

Criado pelo Governo do Espírito Santo, o Qualificar ES tornou-se referência em qualificação profissional em todo o Estado. Executado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o programa oferece cursos gratuitos que ampliam oportunidades e fortalecem o mercado de trabalho, transformando a realidade de milhares de capixabas.