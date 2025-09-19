Casa Verde participa da Feira da Bondade com música e solidariedade

Entre os dias 10 e 12 de outubro, Cachoeiro de Itapemirim será palco de mais uma edição da tradicional Feira da Bondade, evento que há décadas movimenta a cidade em prol da solidariedade. Entre as instituições participantes, está o Projeto Casa Verde, organização sem fins lucrativos que há 19 anos transforma vidas por meio da música e da educação sociocultural.

A Casa Verde, responsável pela Escola de Música Tocando em Frente e pela Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (OSSES), atende hoje cerca de 200 crianças, adolescentes e suas famílias, oferecendo aulas de música, suporte psicológico, refeições e cestas básicas. O projeto nasceu em 2006 e tem como presidente Carlos Onofre Penha.

Na Feira da Bondade, a instituição prepara uma participação especial: a tradicional barraquinha da Casa Verde, que terá arroz doce, pudim, bolo de pote e outros doces caseiros, preparados com dedicação por voluntários. Mais do que guloseimas, o espaço será marcado pela alegria contagiante da música. Crianças e jovens do projeto estarão presentes com seus instrumentos, levando harmonia e encanto para o público. Além disso, nos três dias do evento, o projeto realizará apresentações musicais especiais, mostrando o talento e a dedicação dos seus participantes.

“A Feira da Bondade é um momento muito importante para nós, porque une solidariedade, cultura e convivência comunitária. Boa parte do que realizamos só é possível graças ao apoio que recebemos neste evento, que nos ajuda a manter despesas básicas e a dar continuidade ao nosso trabalho social”, destacou Jovânia Avaliati, da coordenação pedagógica musical da Casa Verde.

Com 12 anos de participação na Feira da Bondade, a Casa Verde tem utilizado os recursos arrecadados para despesas cotidianas, como materiais de limpeza, gêneros alimentícios e insumos necessários ao funcionamento da instituição. A atuação voluntária de colaboradores e apoiadores é parte fundamental dessa trajetória, garantindo que o projeto continue impactando vidas e formando cidadãos por meio da música.

A Feira da Bondade é uma das principais tradições de Cachoeiro, reunindo instituições sociais, famílias e visitantes em torno da solidariedade. E, mais uma vez, a Casa Verde promete levar sabor, música e esperança a todos os que passarem por sua barraquinha.