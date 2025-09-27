Casagrande anuncia início de obras de adaptação às mudanças climáticas no ES

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), estiveram, nesta sexta-feira (26), em Ecoporanga para autorizar o início de obras de adaptação às mudanças climáticas, além da reconstrução de escola e construção de novas unidades básicas de saúde.

Ao todo, são mais de R$ 30 milhões em investimentos do Governo do Estado no município localizado na microrregião Noroeste.

Leia também: Eleições 2026 e a foto que revela mais que discursos

“Depois de passar em Colatina com diversas entregas, chegamos a Ecoporanga com muitas ações para o município. São investimentos nas áreas da saúde com aquisição de aparelho raio-x, reforma e construção de unidades de saúde, além de calçamento, muro de contenção e reconstrução da escola estadual da cidade. São investimentos em diversas áreas para que possamos seguir construindo um Espírito Santo melhor para todos”, afirmou Casagrande.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou a importância das obras: “Ecoporanga é um município grande, um dos maiores do Estado. O que confirmamos aqui hoje são novas parcerias do nosso Governo para melhorar estruturas essenciais para a população, como na educação, saúde e infraestrutura. Com muito equilíbrio na gestão e capacidade de investimentos, vamos garantir aos nossos municípios um suporte robusto de recursos que melhora a capacidade de servir as pessoas. É isso que importa!”

Durante a agenda, o governador autorizou o repasse de R$ 8,2 milhões à Prefeitura Municipal, por meio do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, para a construção de muro de contenção nas margens do Rio Dois de Setembro e revitalização da Avenida Beira Rio. A obra beneficiará diretamente cerca de 900 famílias residentes nas imediações da Rua Castelo Branco, Avenida Milton Motta e vias transversais, no Centro de Ecoporanga.

Cada uma das margens dos rios será protegida com muro de gabião, estrutura composta por uma “gaiola” de malha metálica preenchida com pedras, permitindo drenagem de água. De um lado do rio, com extensão de 390,92 metros e do outro, com 285,48 metros. Ambos com 3,00 metros de altura.

Serão realizados ainda serviços de escavação e reaterro mecanizados ao longo do trecho do rio. Já o sistema de drenagem será ligado às manilhas existentes no local, com deságue no próprio Rio Dois de Setembro. A revitalização da Avenida Beira Rio, por sua vez, envolverá uma área total de quase 4,8 mil metros quadrados, com a instalação de mesas e bancos de concreto, canteiros, paisagismo, pista de caminhada e áreas de convivência.

A área situada às margens do Rio Dois de Setembro fica localizada na sede de Ecoporanga e de acordo com conforme mapeamentos realizados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e pela Defesa Civil Municipal é classificada com risco alto (R4) de inundações em períodos chuvosos.

“Sob a liderança do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, o Governo do Estado atua na proteção da população com investimentos em prevenção e mitigação, tornando os municípios resilientes aos eventos climáticos. Essa obra será muito importante para a população, assim como acontece em diversos outros municípios capixabas”, pontuou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso.

Na área da Educação, foi assinada a Ordem de Serviço para a reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ecoporanga. Com investimento de R$ 15 milhões, o novo prédio contará com dois pavimentos, 18 salas de aula, auditório, laboratórios de Química, Biologia e Artes, sala de leitura, refeitório, quadra poliesportiva, além de espaços administrativos e para o grêmio estudantil. O projeto prevê, ainda, acessibilidade e climatização, garantindo mais conforto e qualidade para a comunidade escolar.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a valorização da educação pública. “A reconstrução da escola representa não apenas a modernização da infraestrutura, mas também um investimento direto na qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes. Estamos garantindo um espaço adequado, seguro e acolhedor, que vai fortalecer ainda mais o processo educativo na Rede Estadual”, completou.

O governador Casagrande também autorizou o início das obras de para construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em Prata dos Baianos e Vila Nova. O recurso é proveniente do Plano Decenal SUS APS+10, da Secretaria da Saúde (Sesa), totalizando R$ 3,5 milhões. As UBS terão capacidade para abrigar de uma a três equipes de Saúde da Família, de acordo com a demanda local. O município será responsável pela execução das obras.

Ainda como parte do Plano Decenal SUS APS+10, foi autorizado repasse de R$ 1 milhão para obras de reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde. Ao todo, o Governo vai investir R$ 68 milhões em reformas e ampliações de UBS em todo o Estado. O Plano busca ampliar o acesso da população a serviços de saúde mais resolutivos, acolhedores e humanizados, fortalecendo a infraestrutura da Atenção Primária em todo o Espírito Santo.

Também foi autorizada a execução da obra de calçamento com blocos de concreto intertravados na Rodovia ES-313, com investimento de R$ 3 milhões. As intervenções serão realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Será feita uma regularização do solo antes de receber o pavimento com blocos de concreto. Os serviços incluem ainda uma drenagem superficial com execução de meio-fio pré-moldado e bueiros.

“Essa obra é também muito sonhada pelas comunidades e irá contemplar o trecho que fica entre o entroncamento da ES-080, em Santa Rita, com o entroncamento da BR-342/ES-320, mais próximo do centro de Ecoporanga. Terá uma extensão de dois quilômetros”, explicou o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.