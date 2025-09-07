Casagrande anuncia novos investimentos na região do Caparaó

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), esteve, na manhã deste sábado (6), em Divino de São Lourenço para realizar a entrega de obras e anunciar novos investimentos no município localizado na microrregião Caparaó.

Foram inauguradas a Unidade Básica de Saúde (UBS) em Córrego do Veadinho, a Creche Professora Ivanete Regina de Oliveira Andrade e uma nova quadra poliesportiva coberta na comunidade de Limo Verde.

Casagrande autorizou o repasse de recursos para obras de adaptação às mudanças climáticas, como a construção de muro em concreto armado numa encosta existente na Rua José Borges Filho e de muro de contenção em gabião em uma das margens do Rio Veado, na Rua Antônio Barbosa de Oliveira. Também foram anunciados investimentos para construção de espaço esportivo em escola municipal e para aquisição de equipamentos e mobiliário da creche inaugurada neste sábado.

“É uma alegria estar na região mais bonita do Brasil que é o Caparaó. Estamos fazendo diversas entregas e assinaturas para Divino de São Lourenço e para toda região, que está muito animada e empolgada. O trabalho em parceria do Governo do Estado com as prefeituras está transformando e mudando a vida das pessoas. Temos preocupação com o Brasil e o mundo, mas sempre colocamos o Espírito Santo em primeiro lugar. Por onde passamos tem uma quadra, um campo de futebol, uma academia popular, uma unidade de saúde e tantas outras entregas do Governo. Vamos seguir assim fazendo cada vez mais”, afirmou o governador.

A agenda teve início com a inauguração da Unidade Básica de Saúde em Córrego do Veadinho, Patrimônio da Penha. O município foi contemplado ainda com recursos destinados à reforma da Unidade Mista de Saúde. Ambas ações fazem parte do Plano Decenal SUS APS+10, que busca ampliar o acesso da população a serviços de saúde mais humanizados, resolutivos e de qualidade, com repasse de R$ 2,31 milhões.

O município recebeu, ainda, uma ambulância de suporte básico no valor de R$ 345 mil. O veículo oferece condições seguras para o deslocamento de pacientes com necessidades especiais, além de padronizar a qualidade do atendimento e assegurar a integralidade do cuidado em saúde.

A ambulância integra um lote de 71 adquiridas pela Secretaria da Saúde (Sesa) para reforçar o transporte de pacientes e serão destinadas tanto a municípios quanto a hospitais da rede estadual. O investimento total foi de R$ 23,6 milhões.

Na área da Educação, o governador Renato Casagrande participou da entrega da Creche Professora Ivanete Regina de Oliveira Andrade. A obra foi realizada pela Prefeitura Municipal com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes).

Com investimento superior a R$ 2 milhões, a unidade dispõe de cinco salas de aula, berçário, brinquedoteca, playground, refeitório, cozinha, lavanderia e banheiros adaptados, garante uma estrutura moderna e adequada para o atendimento das crianças. Assim, o número de vagas ofertadas na Rede Municipal será ampliado em 30, totalizando 60 alunos atendidos.

Além da entrega da creche, foi autorizado o repasse de R$ 3 milhões para a construção de um espaço esportivo na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIEF) Allan-Kardec Bitencourt Dias, e de aproximadamente R$ 500 mil para a aquisição de equipamentos e mobiliário da própria Creche Professora Ivanete Regina de Oliveira Andrade, reforçando os investimentos em infraestrutura educacional no município.

Ainda no município, o governador inaugurou uma nova quadra poliesportiva coberta na comunidade de Limo Verde. A obra foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em convênio com a Prefeitura Municipal, garantindo mais um espaço adequado e de qualidade para a prática esportiva e atividades de lazer da população local.

A estrutura possui área total de 607,14 metros quadrados e conta com iluminação, arquibancada com três lances em um dos lados da quadra, dois vestiários com acesso interno e um banheiro adaptado para Pessoas com Deficiência (PNE), com acesso externo. Além de ser moderna e acessível, a quadra representa um investimento de R$ 1,38 milhão, reforçando o compromisso do Governo do Estado em ampliar e valorizar os espaços esportivos em todas as regiões capixabas.

“Estamos entregando para o município de Divino de São Loureço e, em especial, a comunidade de Limo Verde um espaço completo, que vai beneficiar crianças, jovens e adultos. Essa quadra não é apenas para o esporte, mas também para o lazer, a convivência e a integração social. É mais um investimento que mostra o empenho do Governo do Estado em transformar a vida das pessoas por meio do esporte”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Mais investimentos



Durante a solenidade, o governador Renato Casagrande autorizou o repasse de mais de R$ 5 milhões do Fundo Cidades para obras em Divino de São Lourenço. Os investimentos são destinados à execução de obras que vão proteger aproximadamente cinco mil moradores do município de efeitos do clima em uma encosta e em margem de rio. As ações fazem parte do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

As duas obras serão executadas pela gestão municipal no bairro Santa Cruz. Uma delas é a construção de um muro em concreto armado numa encosta existente na área localizada atrás do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na Rua José Borges Filho. O objetivo de garantir a segurança de moradores e pessoas que circulam no local.

Outro investimento é a construção de um muro de contenção em gabião em uma das margens do Rio Veado, na Rua Antônio Barbosa de Oliveira. Gabião é uma estrutura de contenção flexível e drenante, composta por caixas metálicas preenchidas com pedras. Essa obra será realizada para garantir a segurança dos moradores, reduzindo o risco de deslizamentos e erosão que ameaçam diretamente as residências próximas à margem do rio.

“As obras vão garantir segurança e conforto não só para moradores, mas também para usuários dos serviços públicos da região com uma infraestrutura eficiente. Protegendo a vida e o patrimônio das famílias de Divino de São Lourenço, principalmente nos períodos de chuva intensa. Ao todo, com recursos do Fundo Cidades, o Governo do Estado está investindo mais de R$ 6 milhões no município”, pontuou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso.