Cenas fortes: vídeo mostra homem agredindo e matando cachorro em via pública no ES

Um caso de maus-tratos a animais chocou moradores de Baixo Guandu na noite da última sexta-feira (29). Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que um homem matou um cachorro no meio da rua, na região conhecida como KM 14. As imagens mostram o suspeito se aproximando do animal, pegando-o e arremessando-o contra o chão.

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O ato de violência gerou revolta entre os moradores, que reagiram agredindo o homem após o fato. A investigação do crime está sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Por meio de nota, a Polícia Civil informou “que o caso segue sob investigação e que trabalha para responsabilizar o(s) suspeito(s)”.

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As autoridades reforçam ainda que a população pode colaborar por meio do Disque-Denúncia (181), um canal gratuito disponível em todo o Estado do Espírito Santo. Informações recebidas ajudam a elucidar delitos e contribuem para que crimes contra animais sejam investigados com mais rapidez e eficiência.

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