Segurança

Cenas fortes: vídeo mostra homem agredindo e matando cachorro em via pública no ES

As imagens mostram o suspeito se aproximando do animal, pegando-o e arremessando-o contra o chão.

Foto: Reprodução | circuito de videomonitoramento

Um caso de maus-tratos a animais chocou moradores de Baixo Guandu na noite da última sexta-feira (29). Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que um homem matou um cachorro no meio da rua, na região conhecida como KM 14. As imagens mostram o suspeito se aproximando do animal, pegando-o e arremessando-o contra o chão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O ato de violência gerou revolta entre os moradores, que reagiram agredindo o homem após o fato. A investigação do crime está sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Por meio de nota, a Polícia Civil informou “que o caso segue sob investigação e que trabalha para responsabilizar o(s) suspeito(s)”.

Leia também: Polícia Militar prende em Colatina suspeito de homicídio em Baixo Guandu

As autoridades reforçam ainda que a população pode colaborar por meio do Disque-Denúncia (181), um canal gratuito disponível em todo o Estado do Espírito Santo. Informações recebidas ajudam a elucidar delitos e contribuem para que crimes contra animais sejam investigados com mais rapidez e eficiência.

Veja o vídeo

Vídeo: Reprodução | redes sociais do subcomandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, major Carlos Balbino.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Assuntos:

Baixo GuanduEspírito Santo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por