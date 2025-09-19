Centro de Recuperação Getsêmani é interditado em Piúma

O Centro de Recuperação Evangélico “Getsêmani”, em Piúma, foi interditado por decisão judicial após constatação de funcionamento irregular e graves violações de direitos. A medida atende a um requerimento do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça do município.

Segundo o MPES, diante do risco de dano iminente e das atividades ilegais praticadas no local, foi ajuizada uma Ação Civil Pública (ACP) com pedido de tutela de urgência. A Justiça determinou a suspensão imediata das atividades do centro, além de proibir a admissão de novos residentes.

Em caso de descumprimento, os responsáveis poderão pagar multa diária de R$ 10 mil. O Estado ficará encarregado de realocar as pessoas atualmente acolhidas para instituições adequadas ou reencaminhá-las às famílias.