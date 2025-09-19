Chuva deve atingir todas as regiões do Espírito Santo nesta sexta (18)

Nesta sexta-feira (18), os ventos umidos vindo do mar favorecem a chuva, em alguns momentos do dia, em todas as regiões, com abertura de nuvens em alguns momentos.
Grande Vitória
- sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.
Região Sul
- sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.
Serrana
- sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C.
Norte
- sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.
Noroeste
- sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.
Nordeste
- sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui