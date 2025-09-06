Cidade do Sul do ES recebe quase R$ 34 milhões em investimentos do Estado

O Governo do Estado do Espírito Santo segue investindo na melhoria da qualidade de vida em todos os municípios capixabas. Nesta sexta-feira (5), o governador Renato Casagrande (PSB) esteve em Ibatiba, na microrregião Caparaó, para realizar a entrega de obras, assinar ordens de serviço e anunciar o repasse de recursos para diversas áreas. Ao todo, são quase R$ 34 milhões em investimentos estaduais no município.

“Entregamos à população de Ibatiba um conjunto de obras e investimentos que vão muito além do concreto. Significa mais qualidade de ensino, saúde mais acessível, espaços de convívio e lazer para nossas crianças, jovens e idosos, além de infraestrutura que garante segurança e desenvolvimento. Essas ações fortalecem a economia local, valorizam nosso patrimônio e promovem a inclusão social. Vamos seguir trabalhando com responsabilidade para transformar investimentos em mais qualidade de vida para todos os capixabas”, afirmou o governador Casagrande.

Leia também: Vergonha em dose dupla: Magno Malta quer eternizar data no calendário oficial

Durante a agenda, foram inauguradas quatro unidades escolares: a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Eunice Pereira da Silveira e da EMEF David Gomes; a ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Adelaide Rodrigues Moreira; e a entrega da nova sede da EMEIEF Professora Marlene Rodrigues Ávila. O governador também assinou a ordem de serviço para a construção da nova EMEIEF Agenor de Souza Lé.

As obras somam mais de R$ 14 milhões em repasses para o município e vão garantir a manutenção e ampliação de cerca de 1.700 vagas na Rede Municipal. Entre as melhorias previstas estão a construção de novas salas de aula, bibliotecas, quadras poliesportivas e ambientes pedagógicos e administrativos modernos.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que as entregas representam muito mais do que prédios e reformas, simbolizam novas oportunidades de aprendizado para nossas crianças e jovens: “Ao lado dos municípios, estamos construindo uma rede de ensino mais preparada e inclusiva, que valoriza o estudante e fortalece o trabalho dos profissionais da Educação.”

Na área da Infraestrutura, o Governo do Estado vai repassar R$ 7,7 milhões à Prefeitura de Ibatiba visando à execução de estabilização de encosta localizada na Avenida 7 de Novembro, no Centro do município. A obra beneficiará três mil moradores. Também foi inaugurada a reforma da Praça de Esportes Almerinda Freitas da Silva, localizada no bairro Brasil Novo. As ações têm recursos provenientes do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG).

De acordo com a administração municipal, a Avenida 7 de Novembro é uma das principais vias de circulação urbana de Ibatiba, com intensa movimentação de veículos e pedestres, dando a acesso a bairros populosos, instituições públicas e estabelecimentos comerciais. A área de encosta foi classificada como de Risco Alto (R3) para escorregamentos e instabilidade de solo, de acordo com a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM).

A reforma da Praça de Esportes Almerinda Freitas da Silva incluiu a construção de mudança no playground com construção de um novo espaço com piso emborrachado; construção de quadra infantil com pintura interativa; aquisição de novos equipamentos, como balanço, carrossel e gangorra; troca da areia da quadra; instalação de lixeiras, vagas de bicicletário e bancos de concreto; e plantio de árvores.

“Sob a liderança do nosso governador e do vice-governador Ricardo Ferraço, o Governo do Estado está garantindo recursos para que Ibatiba execute importante obra para melhorar a sua resiliência aos efeitos do clima e proteger os seus moradores e seus patrimônios. Enquanto a reforma da praça é um investimento para as famílias, beneficiando as crianças, proporcionando bem-estar físico e emocional, além de contribuir para a integração social”, comentou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso.

Ainda durante a agenda, o governador Renato Casagrande assinou a ordem de serviço para a construção de uma quadra poliesportiva coberta no Estádio Municipal Heitor Batista Miranda, o Mirandão, localizado no bairro Novo Horizonte. A obra será realizada em convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e a Prefeitura de Ibatiba, garantindo mais um importante investimento em infraestrutura esportiva para a população do município.

O novo espaço contará com uma área total de 980,40 metros quadrados, dois vestiários com espaço adaptado para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), arquibancada em ambos os lados da quadra e alambrado em todo o entorno. O projeto também prevê fechamento em alvenaria com cobogós a 2,35 metros de altura, cobertura em telha metálica curvada e esquadrias do tipo basculante em alumínio, proporcionando ventilação natural ao ambiente. O investimento total da obra é de R$ 1,97 milhão.

“O Governo do Estado tem feito investimentos importantes em todas as regiões, e aqui em Ibatiba não tem sido diferente. Essa quadra será um espaço moderno, seguro e acessível, que vai estimular a prática esportiva e a convivência comunitária. É mais um equipamento esportivo que vai transformar a realidade da cidade e melhorar a qualidade de vida dos moradores”, enfatizou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

A agenda em Ibatiba contou ainda com a entrega de uma ambulância de suporte básico no valor de R$ 345 mil. O veículo oferece condições seguras para o deslocamento de pacientes com necessidades especiais, além de padronizar a qualidade do atendimento e assegurar a integralidade do cuidado em saúde. A ambulância integra um lote de 71 unidades adquiridas pela Secretaria da Saúde (Sesa) para reforçar o transporte de pacientes e destinadas tanto a municípios quanto a hospitais da rede estadual. O investimento total foi de R$ 23,6 milhões.

Ibatiba ainda recebeu o repasse de R$ 500 mil, como primeira parcela, para obras de reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, dentro do 2º ciclo do Plano Decenal APS +10. Ao todo, o Governo do Estado vai investir R$ 68 milhões em reformas e ampliações de UBS em todo o Espírito Santo, sendo R$ 1 milhão para cada município contemplado.

Também foi inaugurada a reforma e adequação do imóvel do futuro Centro de Apoio ao Turista, além da ordem de serviço para construção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa “Adelino Sudré de Assis”.