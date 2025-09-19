Espírito Santo

CNH Social: inscrições devem ser feitas até domingo (21)

O Governo do Estado, por meio do Detran|ES, está oferecendo 3.500 vagas para primeira habilitação na categoria B, adição de categoria A ou B e mudança de categoria D ou E.

Foto: Reprodução

As inscrições para a segunda fase do programa CNH Social 2025 vão até domingo (21). O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) já recebeu 73.564 inscrições de interessados em obter a habilitação de forma totalmente gratuita desde o dia 02, quando essa fase do programa foi lançada.

Nesta segunda fase, o Governo do Estado, por meio do Detran|ES, está oferecendo 3.500 vagas para primeira habilitação na categoria B, adição de categoria A ou B e mudança de categoria D ou E.

O objetivo é ampliar as oportunidades no mercado de trabalho para os beneficiários do programa com a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como se inscrever

Para se inscrever, o interessado deve acessar o banner ou o botão do ‘CNH Social’ no site www.detran.es.gov.br e preencher os dados pessoais solicitados na página. O Detran|ES reforça que as inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas no site oficial do Órgão, e que qualquer cobrança indevida não deve ser paga pelo cidadão, pois se trata de golpe.

A pessoa deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, sendo considerados para essa fase os cadastros ativos lançados na Base Nacional do Cadastro até o dia 07 de agosto de 2025. Todos os dados informados devem conferir precisamente com as informações constantes no CadÚnico.

No ato de inscrição, o candidato deverá selecionar a categoria desejada, entre as seguintes opções: Primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – categoria B (carro); Adição das categorias A (moto) ou B; Mudança para categorias D (ex.: van e ônibus) ou E (ex.: caminhão e carreta). Vale destacar que, após realizada a inscrição, não é possível modificar a categoria escolhida.

De forma inédita, esta edição destinará 10% das vagas para alunos matriculados na rede pública estadual de ensino e que comprovem bom desempenho escolar. A reserva vai beneficiar alunos que já fazem a disciplina eletiva de “Educação de Trânsito” oferecida pelo Detran|ES aos estudantes do Ensino Médio com conteúdo da parte teórica da formação do condutor. O estudante interessado deverá se dirigir ao Instituto Salomão, organização social civil parceira da iniciativa, que enviará a listagem dos candidatos para as próximas etapas.

O programa reserva ainda 5% das vagas para as pessoas com deficiência (PCDs). Em caso de vacância das vagas reservadas, estas serão revertidas para a ampla concorrência.

Seleção

A relação final dos selecionados na segunda fase do programa CNH Social será disponibilizada a partir das 12h do dia 06 de outubro de 2025, exclusivamente no site www.detran.es.gov.br.

Para melhor aproveitamento das vagas não ocupadas nessa seleção, o Detran|ES divulgará a lista de suplentes no dia 08 de dezembro de 2025, a partir de 12 horas.

A seleção dos candidatos é realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no CadÚnico, considerando os critérios de menor renda per capita; maior número de componentes no grupo familiar; candidatos com Ensino Fundamental completo; beneficiário do Bolsa Família; e data e hora de inscrição.

O Detran|ES destaca que é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das publicações, cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção de seus dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício.

Benefícios gratuitos concedidos aos selecionados

Os candidatos selecionados no Programa CNH Social realizam todo o processo de habilitação até a obtenção da CNH gratuitamente. O beneficiário tem direito aos seguintes procedimentos: captura biométrica na agência do Detran|ES; exames médicos e psicológicos em clínica credenciada ao Detran|ES; um exame toxicológico para as categorias D ou E em laboratório credenciado à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); 20 aulas teóricas e práticas na autoescola; três reprovações, seja na prova teórica ou prática; duas aulas extras (em caso de reprovação na prova prática, apenas o candidato que não reprovou na prova teórica terá direito). Em caso de falta, o candidato deverá pagar a taxa de remarcação da prova e as taxas cobradas pela autoescola.

Além da habilitação, os beneficiários que tiveram sua última CNH emitida com o CNH Social também poderão passar pela Etapa de Capacitação, que oferece Cursos Especializados e de Atualização para condutores profissionais: transporte de produtos perigosos, transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, transporte de cargas indivisíveis e transporte de veículos de emergência, mototáxi ou motofrete. Neste ano, foram acrescentados os cursos de Instrutor de Trânsito, Diretor Geral e Diretor de Ensino.

Serviço:

As inscrições, divulgação do resultado e matrículas serão no site www.detran.es.gov.br.

