Concurso da Assembleia do ES: edital sai nesta segunda-feira (29)

O tão esperado edital do concurso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai ser publicado na segunda-feira, dia 29 de setembro. É o que revelou em suas redes sociais o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União).

“O edital vai ser publicado com todas as informações que você precisa: horário de prova, local de prova e dia das provas”, disse Marcelo Santos em vídeo publicado na manhã desta quarta-feira (24) junto com o diretor-geral da Ales, Miguel Pedro Amm Filho.

Leia também: Cachoeiro: PM intercepta carga de cocaína no Valão

Estão previstas 35 vagas: 15 vagas para Consultor Legislativo, 5 vagas para Analista Legislativo e 15 vagas para Polícia Legislativa. “Dentro do nosso cronograma, a gente espera que o concurso seja aplicado e que a gente faça as nomeações em janeiro, fevereiro”, disse o diretor-geral.