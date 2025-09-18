Confiança dos empresários do comércio capixaba cresce e ultrapassa a média nacional

A confiança dos empresários capixabas tem chamado a atenção. Em agosto, o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec) do Espírito Santo subiu 2,4% em relação a julho e alcançou 106,4 pontos, patamar considerado satisfatório (acima de 100). O avanço colocou o estado como líder do Sudeste e acima da média nacional (102,2 pontos), confirmando um cenário de retomada do otimismo no setor varejista, que tem tido altas desde maio.

As análises são de levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O Espírito Santo foi o único estado do Sudeste a registrar crescimento no mês, liderou o índice e manteve estabilidade na variação interanual, quando os demais estados da região registraram queda. São Paulo teve retração de 2,9%, Minas Gerais caiu 0,6% e o Rio de Janeiro ficou estável.

Segundo André Spalenza, coordenador do eixo Observa do Connect Fecomércio-ES, o Observatório do Comércio, o avanço da confiança mostra que o setor começa a colher os frutos da preparação para o segundo semestre, período tradicionalmente mais aquecido para as vendas e para a geração de empregos.

“Os empresários estão mais confiantes em relação ao desempenho de suas empresas, da economia e do setor, e essa segurança tende a impulsionar investimentos, contratações e novos negócios nos próximos meses”, ressaltou.

O destaque de agosto no Icec ficou por conta do subíndice de Condições atuais, que cresceu 8,1% em relação a julho, impulsionado principalmente pela confiança no setor, que avançou 12%. A avaliação da própria empresa também subiu 4,9%. Já o subíndice de Intenções de investimentos teve alta de 0,7%, com ênfase para a intenção de contratação de funcionários, que registrou aumento expressivo de 4,6% no mês e de 7% na comparação com agosto do ano passado.

“Mesmo com um cenário macroeconômico nacional que ainda exige cautela, o empresário capixaba mostra disposição para ampliar suas equipes e apostar na expansão dos negócios”, afirmou Spalenza.

No recorte por tipo de produto, os bens não duráveis, como alimentos e produtos de higiene, se sobressaíram, com alta de 7% no mês e 8,4% em relação a agosto de 2024. Os bens semiduráveis, como vestuário e calçados, também cresceram 4,5% no mês, enquanto os bens duráveis sofreram retração de 1,6% no mês. “O desempenho dos bens não duráveis mostra que a confiança dos empresários está alinhada ao aumento do consumo imediato, que tende a ganhar força com as datas promocionais e festivas do segundo semestre”, completou o coordenador do eixo Observa do Connect Fecomércio-ES.

O diretor de Negócios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Marcos Kneip, afirmou que o Espírito Santo conta com a força e diversidade do setor produtivo local para superar os desafios no comércio.

“A inadimplência tem mostrado queda, o que pode estar ligado a um perfil mais conservador na tomada de crédito, algo que também se observa entre os empreendedores. Esse comportamento mais prudente tem sido fundamental em um momento em que cada decisão de investimento precisa ser muito bem avaliada, priorizando ganhos de produtividade ou redução de custos operacionais como justificativa para seguir em frente”.

O levantamento completo, com os dados detalhados, pode ser acessado no site https://portaldocomercio-es.com.br.