Confira a previsão do tempo para o Sul do ES nesta segunda-feira (29)

O Espírito Santo terá uma segunda-feira (29) de tempo aberto e sem previsão de chuva em todas as regiões, segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A massa de ar seco mantém o céu com poucas nuvens e provoca elevação nas temperaturas, especialmente na metade sul do estado, incluindo a Grande Vitória. O vento sopra fraco a moderado ao longo do litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o trecho metropolitano.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, a segunda-feira será de céu com poucas nuvens e sem ocorrência de chuva. O vento moderado no litoral ajuda a amenizar o calor, mas as temperaturas ficam elevadas. A mínima prevista é de 16 °C e a máxima de 30 °C. Em Vitória, a capital, os termômetros variam entre 16 °C e 29 °C.

Região Sul

O tempo segue estável, com sol predominante e ausência de chuva. O vento moderado deve ser sentido especialmente no litoral. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima fica em 14 °C e a máxima pode chegar a 32 °C. Já nas áreas mais altas, a variação térmica fica entre 11 °C e 27 °C.

Região Serrana

Céu com poucas nuvens e clima seco predominam em toda a Região Serrana. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam de 14 °C a 28 °C. Em pontos mais altos, a mínima pode atingir 10 °C e a máxima não passa de 26 °C.

Região Norte

A segunda-feira será de sol e tempo firme, sem chance de chuva. A previsão indica temperaturas entre 15 °C e 28 °C em toda a região.

Região Noroeste

O tempo permanece estável, com sol e poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 16 °C e a máxima chega a 30 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam de 14 °C a 27 °C.

Região Nordeste

A região também terá uma segunda-feira de céu aberto e sem chuvas. O vento sopra moderado ao longo do litoral. A previsão indica mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Com a elevação das temperaturas e o tempo seco, a orientação é reforçar a hidratação e evitar exposição ao sol nos horários de maior intensidade, especialmente entre 10h e 16h.