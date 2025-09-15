Confira a previsão do tempo para segunda-feira (15) no Espírito Santo

Nesta segunda-feira (12), a umidade vinda do mar mantém a instabilidade em grande parte do Espírito Santo.

A previsão é de chuva ao longo do dia na metade norte do Estado, na Grande Vitória e em parte da Região Serrana. Nas demais áreas, o tempo fica firme, sem expectativa de chuva. O vento sopra fraco a moderado ao longo do litoral.

Em Cachoeiro, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima deve ficar em 17 °C e a máxima em 27 °C, garantindo um clima ameno para os moradores.