Cristais de gelo no Caparaó: termômetros registram 5 °C

O amanhecer deste domingo (28) surpreendeu visitantes do Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais. A temperatura caiu para apenas 5 °C, o suficiente para congelar a umidade do solo e formar cristais de gelo em vários trechos da trilha que leva ao Pico da Bandeira.

Um vídeo gravado pelo guia de turismo Ivan Souza mostra os cristais, resultado da água acumulada na terra que congelou durante a madrugada.

Mesmo em plena primavera, o topo da serra — que ultrapassa os 2.800 metros de altitude — sentiu os efeitos de uma massa de ar frio de origem polar, responsável pela queda brusca nos termômetros.