Denúncia evita desfecho trágico de violência contra mulher no Sul do ES

Um homem foi preso em flagrante neste sábado (6), no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, acusado de manter uma mulher sob coação e ameaças dentro de uma residência. A ocorrência também resultou na apreensão de uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, além de três carregadores.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia foi repassada pelo Ciodes e confirmada pelo pai da vítima. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher, identificada como J. M. G. C., em estado de abalo emocional, relatando ter sido agredida e impedida de sair do imóvel.

Leia também: Motocicleta roubada é encontrada pela GCM em Cachoeiro

O agressor havia bloqueado a entrada com veículos e esvaziado o pneu de uma motocicleta, dificultando a movimentação da vítima.

Ele ainda tentou resistir à abordagem, mas acabou contido e algemado pelas equipes do 3º CPOR – 9º BPM. O homem foi levado para a delegacia regional, onde permanece à disposição da Justiça