Deputados do ES discutem termos do novo contrato de concessão da BR-101

A Comissão Especial de Fiscalização da BR-101, BR-262 e Rodovias da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), realiza reunião extraordinária, onde receberá representantes da Ecovias Capixaba para falarem sobre os termos do novo contrato de concessão da BR-101. O encontro está marcado para quarta-feira (1º), às 14 horas, no Plenário Rui Barbosa.

“Esse contrato é uma novela. A gente está buscando uma solução, tem um novo contrato e queremos antecipar as obras no trecho norte, que ficaram paradas por muito e precisam ser feitas o quanto antes possível”, disse o presidente do colegiado, deputado Gandini (PSD).

Leia também: Deputados capixabas querem mudar cronograma de obras em trecho da BR-101

A Ecovias Capixaba é responsável pela duplicação e manutenção dos mais de 400 quilômetros da BR-101 que cortam o Espírito Santo. O contrato anterior, iniciado em 2013, não foi cumprido. Por conta disso, houve uma repactuação dos termos. O novo contrato vai até 2049 e a expectativa é que a empresa invista mais de R$ 10 bilhões na rodovia.

Devem participar da reunião o diretor-presidente da Ecovias, Roberto Amorim Junior; o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) Alexandre Presto; o superintendente da PRF/ES, Wemerson Pestana; o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fabio Damasceno; o diretor-presidente do DER/ES, Eustáquio de Freitas; o superintendente Regional do Dnit/ES, Romeu Scheibe; e a presidente da Comissão Especial de Direito Regulatório e Infraestrutura da OAB/ES, Joana Magella.