Dois mortos e um adolescente baleado em ataque na Serra

Na madrugada desta segunda-feira (29), dois homens morreram e um adolescente ficou ferido em um ataque a tiros, em Balneário de Carapebus, na Serra. Segundo relatos de testemunhas, os atirados chegam por voltas 4h30 em um carro preto e usavam roupas semelhantes às da Polícia Civil.

Nesse sentido, eles arrombaram o portão da residência e mandaram uma mulher e uma criança sair da casa. Em seguida, invadiram o imóvel e começaram a atirar contra as vítimas.

Leia também: Atenção! Carroceria de carreta tomba na ES-166, em Venda Nova

Durante o crime, além dos dois mortos, adolescente, de 14 anos, foi atingido por disparos em diferentes partes do corpo. Porém, ele sobreviveu e foi socorrido para um hospital da região, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Além disso, os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passarão pelo processo de necropsia. Posteriormente, serão liberados para os familiares.