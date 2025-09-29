Atenção! Carroceria de carreta tomba na ES-166, em Venda Nova

Os motoristas que trafegam pela ES-166 devem redobrar a atenção, nesta segunda-feira (29), ao passar pela localidade de São Roque, em Venda Nova do Imigrante.

A carroceria de uma carreta tombou e deixou o veículo atravessado em um dos sentidos da rodovia Pedro Cola. Um vídeo, que circula nas redes sociais, ainda mostra parte da carga caída na pista.

Leia também: PM desarticula ponto de tráfico de drogas em Marataízes

De acordo com informações de populares, a quinta roda, peça que conecta a carroceria ao cavalo mecânico, se rompeu. Com o rompimento, parte da carroceria tombou.

Não há informações sobre feridos.