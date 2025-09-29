Atenção! Carroceria de carreta tomba na ES-166, em Venda Nova

Os motoristas que trafegam pela ES-166 devem redobrar a atenção, nesta segunda-feira (29), ao passar pela localidade de São Roque, em Venda Nova do Imigrante.
A carroceria de uma carreta tombou e deixou o veículo atravessado em um dos sentidos da rodovia Pedro Cola. Um vídeo, que circula nas redes sociais, ainda mostra parte da carga caída na pista.
De acordo com informações de populares, a quinta roda, peça que conecta a carroceria ao cavalo mecânico, se rompeu. Com o rompimento, parte da carroceria tombou.
Não há informações sobre feridos.
