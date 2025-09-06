Domingos Martins: Denarc prende homem por tráfico interestadual de drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), prendeu, nesta sexta-feira (5), um homem de 33 anos investigado por tráfico de drogas interestadual. A captura ocorreu na BR-262, na zona rural de Domingos Martins.

A prisão é resultado de uma investigação iniciada há cerca de 15 dias, após o setor de inteligência do Denarc identificar que o suspeito realizava viagens para fora do Estado com o objetivo de transportar entorpecentes e abastecer pontos de tráfico na Grande Vitória.

Na madrugada desta sexta-feira (5), equipes do Denarc monitoraram o retorno do investigado, que havia viajado para Minas Gerais em um veículo automotor. Durante a abordagem, realizada na BR-262, em Domingos Martins, ele tentou fugir em alta velocidade, sendo interceptado por viaturas policiais em ponto estratégico da rodovia.

Na revista ao automóvel, foram localizadas três mochilas no porta-malas, sendo que uma delas continha 20 porções de haxixe, com aproximadamente 100 gramas cada, totalizando cerca de 2 quilos da substância entorpecente. Também foram apreendidos três aparelhos celulares.

Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.