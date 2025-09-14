Dramaturgia: inscrições abertas para oficina on-line gratuita

O coletivo OsViajero abre inscrições para a oficina “Dramaturgia a Serviço da Atuação”, que acontecerá nos dias, 20 e 24 de setembro, em formato on-line. A atividade é gratuita e voltada para interessados em interpretação de textos teatrais e escrita dramatúrgica, a partir de 16 anos.

O projeto é uma realização do Coletivo OsViajero, com recursos do edital 10/2023 – Artes Cênicas, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretária da Cultura (Secult).

A oficina propõe um mergulho teórico-prático na dramaturgia voltada ao trabalho de ator e atriz. Em dois encontros on-line, o premiado dramaturgo, diretor e ator Henrique Fontes compartilha o processo de criação do espetáculo ‘Capixaba, eu?”, além de conduzir exercícios de leitura, interpretação e escrita dramatúrgica.

O público é convidado a explorar a palavra no corpo, conhecer fundamentos da dramaturgia clássica e documental e a desenvolver fragmentos autorais a partir de experiências cotidianas e referências jornalísticas. Inscreva-se aqui!

Serviço

Oficina “Dramaturgia a Serviço da Atuação”

Datas:

20 de setembro (sábado), 14h às 17h

24 de setembro (quarta-feira), 18h às 21h30

Local: Online via Zoom (link enviado após inscrição)

Vagas: 25 vagas