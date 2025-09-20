Cidades

É hoje! Banda Macucos promete noite de hits no Festival da Primavera em Muqui

Em 2025, a banda formada em Vila Velha completa 25 anos de carreira, e para celebrar a data apresenta em Muqui a tour comemorativa

Foto: Divulgação

A banda Macucos é a atração deste sábado (20), no Festival da Primavera, que acontece na praça central de Muqui. Em 2025, a banda formada em Vila Velha completa 25 anos de carreira, e para celebrar a data apresenta em Muqui a tour comemorativa.

Formada por Xande (guitarra e voz), Fred Nery (voz), Leomar (bateria e voz) e Gustavo “The Flash” (teclados), além dos músicos contratados Vinícius Gigante (guitarra, flauta e gaita) e Léo Norbim (baixo), a banda fará o público passear pelos 25 anos de carreira.

Desde sua formação, o grupo lançou oito álbuns, incluindo: Macucos (2002), Os Quatro Elementos (2004), Surf Trip (2007) e Revolução do Amor (2020), e em janeiro deste ano, Lugar Que Se Quis – Ao Vivo (2025).

“Esse show foi preparado com muito carinho e faz parte da Tour de 25 anos de carreira. Esperem muita energia no palco. Nós esperamos o mesmo do povo de Muqui e região”, disse Xande Mendes, guitarrista da banda.

Festival da Primavera

O Festival da Primavera recebe pela primeira vez a Feira Capixaba de Negócios, a Fecap. O evento é gratuito, e reúne diversas atrações musicais, artesanato, gastronomia e cultura.

O evento é uma oportunidade para valorizar os empreendedores locais, descobrindo sabores, talentos e produtos únicos. E para animar a festa, uma programação musical de peso.

O Festival da Primavera segue neste sábado (20), com a apresentação da Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC às 19h. Em seguida, às 20h, Mayara Barbosa anima o público. Encerrando a noite, a banda capixaba de reggae Macucos sobe ao palco às 22h.

No domingo (21), a programação começa às 10h, com a apresentação da Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC. Às 16h, será a vez da apresentação cultural com o Boi Tornado. Encerrando o evento, às 17h, show com o Projeto Feijoada, que recebe o cantor Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila.

Confira a programação!

Sábado (20)

  • 19h – Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC
  • 20h – Mayara Barbosa
  • 22h – Macucos

Domingo (21)

  • 10h – Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC
  • 16h – Apresentação Boi Tornado
  • 17h – Projeto Feijoada e Tunico da Vila

