Economia Verde e Azul no ES: confira os aprovados no edital da Fapes
Ao todo, foram selecionados quatro projetos que vão contribuir para a preservação, conservação e a recuperação do meio ambiente
A semana começa com resultado final muito aguardado por pesquisadores e extensionistas capixabas. Nesta segunda-feira (29), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou os aprovados no edital 07/2025 – Apoio a projetos em grupo de Economia Verde e Azul no Espírito Santo.
Ao todo, foram selecionados quatro projetos que vão contribuir para a preservação, conservação e a recuperação do meio ambiente, buscando o uso eficiente dos recursos naturais e a geração de iniciativas sustentáveis e bioeconômicas.
O valor total disponível para a chamada é de R$ 4 milhões de reais, oriundos da Fundação Renova, e repassados ao Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec). Dessa forma, cada projeto vai receber R$ 1 milhão, sendo dois do eixo temático de Economia Azul e dois do eixo temático de Economia Verde. Confira abaixo a descrição dos eixos abaixo:
– Economia Azul – Áreas de interesse
- Biodiversidade;
- Economia Circular;
- Educação e Capacitação;
- Pesca e Aquicultura;
- Turismo Sustentável.
– Economia Verde – Áreas de interesse
- Economia Circular;
- Insumos Agrícolas;
- Produção Sustentável;
- Educação e Capacitação em Agroecologia e Produção Orgânica.
O diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão, celebrou o resultado e ressaltou a importância do ineditismo da chamada.
“Buscamos estimular projetos que desenvolvam soluções voltadas para a conservação, preservação e recuperação do nosso bioma. Essa iniciativa ganhou destaque no encontro do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), uma vez que outras FAPs que também têm o mesmo bioma nunca tinham executado edital semelhante”, complementou Rodrigo Varejão.
Serviço
– Resultado final do Edital 07/2025 – Apoio a projetos em GRUPO de Economia Verde e Azul no Espírito Santo: clique aqui e acesse!
