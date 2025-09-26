Eleições 2026 e a foto que revela mais que discursos

A política sempre se alimentou de símbolos, e uma simples fotografia pode revelar mais do que longos discursos. Foi o que se viu nesta quinta-feira (26), no Palácio Anchieta, quando uma imagem reuniu quatro das mais influentes lideranças do Espírito Santo: o governador Renato Casagrande (PSB), o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil) e o deputado federal e coordenador da bancada capixaba Da Vitória (Progressistas).

O registro, publicado por Marcelo Santos em suas redes sociais, não é apenas um retrato de cortesia institucional. Ele carrega um recado claro: existe um núcleo político dialogando de forma afinada para 2026. Em um cenário nacional e estadual em que alianças se desfazem com facilidade, ver quatro partidos (PSB, MDB, União Brasil e Progressistas) em sintonia é mais do que um gesto de cordialidade. É demonstração de força.

Leia também: IPESES: Ricardo Ferraço lidera em todos os cenários para governador

Ricardo Ferraço surge como nome natural para a sucessão de Casagrande. E a possibilidade de o governador renunciar ao cargo no próximo ano para disputar o Senado, hipótese ventilada nos bastidores e amparada por pesquisas, torna a foto ainda mais relevante. Se Casagrande decidir deixar o posto, o vice-governador assumirá o comando do Palácio Anchieta e entrará na disputa com a caneta na mão, um trunfo decisivo em qualquer eleição.

A cena também revela uma estratégia que vai além da sucessão imediata: consolida uma frente ampla de centro e centro-direita capaz de neutralizar divisões e isolar adversários. Ao exibir unidade desde já, o grupo sinaliza para prefeitos, vereadores e lideranças regionais que a base de sustentação para 2026 está sendo costurada com antecedência.

Há um dito popular que: “na política, o que se posta é o que se quer dizer”. E o que essa foto diz é que quatro siglas, juntas, podem moldar o futuro do Espírito Santo. Os mais experientes caciques da política já afirmam que não é mera agenda institucional, é um recado calculado, que coloca pressão sobre adversários e antecipa o debate eleitoral. Para quem duvida da força das imagens, a quinta-feira no Palácio Anchieta deixa a lição: às vezes, um clique basta para resumir toda a estratégia de poder.