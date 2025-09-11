Empresa anuncia indústria de alumínio com investimento de R$ 45 milhões no ES

A Alugreen Indústria e Comércio é mais uma empresa instalada no Parque Logístico Espírito Santo (ParklogES). Nesta quinta-feira (11), o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, o prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, e executivos da empresa anunciaram a construção de um moderno parque industrial especializado em fundição de alumínio no município. Com investimento de R$ 45 milhões, a unidade deve gerar 50 empregos diretos e 500 indiretos na primeira fase.

Nesta fase, o foco será o atendimento às indústrias metalúrgica e de aço. As fases 2 e 3, previstas para 2027, somarão R$ 60 milhões em investimentos e ampliarão a produção para ligas especiais e chapas de alumínio, criando 250 empregos diretos e 2.500 indiretos, com parte da produção voltada ao mercado internacional.

“Empreendedor que conhece a realidade do Espírito Santo dificilmente escolhe outro estado para investir. Vivemos um período de equilíbrio administrativo, com segurança jurídica, regras claras, previsibilidade e principalmente com incentivos eficientes do Governo do Estado, além de logística e vantagens comparativas que fazem a diferença. O negócio, independente do ramo, fica muito mais competitivo nacionalmente”, afirmou o vice-governador.

Ricardo Ferraço prosseguiu: “A atração da Alugreen une vertentes que incentivamos muito, como a reciclagem e a industrialização, neste caso, da sucata de alumínio para fabricar produtos com maior valor agregado, gerando empregos de melhor qualidade e melhor remuneração. A produção vai atender os setores automotivo e da construção civil. São mais oportunidades no Espírito Santo, em Linhares e na região do ParkLogES.”

Investimentos em Linhares

O prefeito Lucas Scaramussa destaca que Linhares vive um momento histórico e nunca foi tão oportuno investir no Município, numa construção baseada no diálogo com o setor produtivo, na segurança jurídica aos investidores e no apoio por meio dos programas de incentivo do Município e do Governo do Estado.

“São mais de R$ 45 milhões de investimentos, que garantirão empregos e renda para os linharenses. Acreditamos muito nessa parceria com a Alugreen ao contribuirmos com o desenvolvimento de um projeto inovador, que traz para Linhares e para o Espírito Santo o melhor da tecnologia em reciclagem mecânica, totalmente alinhado à missão de ampliar a economia circular por meio da valorização de resíduos, aplicando tecnologias e modelos de negócio inovadores”, disse Lucas.

Frederico Menegatti, principal investidor do projeto Algreen em Linhares, explicou que a escolha pelo município foi estratégica em decorrência de sua localização próxima a portos e rodovias, infraestrutura logística e apoio do governo estadual e municipal que pesaram na decisão. Ele projeta que a chegada da empresa deve impulsionar a economia circular na região, fortalecendo cadeias produtivas e promovendo inclusão social.

Localização privilegiada

“A localização geográfica privilegiada, próxima a portos, rodovias e centros consumidores, além do fato de contar com uma excelente infraestrutura logística foram também determinantes para nossa escolha. O Estado também se destaca pela política de incentivo à industrialização sustentável e pela proximidade com importantes mercados consumidores de alumínio reciclado, especialmente os setores metalúrgico e siderúrgico”, explicou Menegatti.

“Estamos muito felizes e honrados em receber a Alugreen em nossa cidade, uma das maiores empresas do Brasil em seu segmento. Uma combinação perfeita de uma empresa global, comprometida com altos valores éticos e de sustentabilidade é uma cidade que oferece infraestrutura e qualidade de vida”, completou o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico de Linhares, Franco Fiorot.

A Alugreen é beneficiária do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES), coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento (Sedes). O programa tem como objetivo atrair novos investimentos e promover o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, estimulando a criação de novos empregos e o fortalecimento da indústria no Estado. Ao serem aprovados no Invest-ES, os empreendedores têm acesso a incentivos específicos que contribuem para viabilizar investimentos.

Sobre a Alugreen

Empresa do Grupo Prospective Participações dedicada à inovação e sustentabilidade na indústria de reciclagem sustentável, com foco na criação de soluções tecnológicas que unem eficiência produtiva, responsabilidade socioambiental e geração de valor para clientes, parceiros e comunidades.