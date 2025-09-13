Cultura

Espetáculo “C[Elas]” chega a Mucurici com entrada gratuita

Por meio de coreografias, o espetáculo explora as diversas fases de um relacionamento abusivo.

Espetáculo “C[Elas]”
Foto: Divulgação

O espetáculo de dança C[Elas], da Vix Cia de Dança, será apresentado no Teatro Municipal de Mucurici, no próximo dia 20 de setembro. A montagem aborda histórias de mulheres afetadas pela violência, transformando suas experiências em uma narrativa cênica profunda e emocionante.

Por meio de coreografias, o espetáculo explora as diversas fases de um relacionamento abusivo — desde a prisão psicológica até a conquista da libertação e do empoderamento feminino. O espetáculo é gratuito e começa às 18h30.

O projeto foi contemplado no Edital n.º 10/2024 – Artes Cênicas, viabilizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).

A escolha do tema reflete a realidade alarmante do Espírito Santo, um dos estados com as maiores taxas de violência contra mulheres no Brasil, conforme apontado pelo Mapa da Violência.

Para enriquecer a imersão, figurino e cenário dialogam de forma coesa, enquanto a trilha sonora — composta por músicas contemporâneas e instrumentais selecionadas cuidadosamente — amplifica a carga emocional das cenas.

Serviço:

Espetáculo: “C[Elas]”, da Vix Cia de Dança

  • Local: Teatro Municipal de Mucurici
  • Data: 20 de setembro de 2025
  • Horário: 18h30
  • Idade mínima: 12 anos
  • Entrada: Gratuita

Ficha Técnica:

  • Direção: Mauricios Maximus, Poti Ara Bolzan e Luciano Coelho
  • Coreografia: Mauricios Maximus
  • Figurino: Angela
  • Cenografia: Mauricios Maximus
  • Iluminação: Leia Rodrigues
  • Operador de som: Luciano Coelho
  • Duração: 45 minutos
  • Elenco: Isabela Barroso, Maria Eduarda Lorenço, Julia Passos, Sofia Schneider e Pedro Meirelles

Contato: Representante da Vix Cia de Dança

