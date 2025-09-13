Espetáculo “C[Elas]” chega a Mucurici com entrada gratuita

O espetáculo de dança C[Elas], da Vix Cia de Dança, será apresentado no Teatro Municipal de Mucurici, no próximo dia 20 de setembro. A montagem aborda histórias de mulheres afetadas pela violência, transformando suas experiências em uma narrativa cênica profunda e emocionante.
Por meio de coreografias, o espetáculo explora as diversas fases de um relacionamento abusivo — desde a prisão psicológica até a conquista da libertação e do empoderamento feminino. O espetáculo é gratuito e começa às 18h30.
O projeto foi contemplado no Edital n.º 10/2024 – Artes Cênicas, viabilizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).
A escolha do tema reflete a realidade alarmante do Espírito Santo, um dos estados com as maiores taxas de violência contra mulheres no Brasil, conforme apontado pelo Mapa da Violência.
Para enriquecer a imersão, figurino e cenário dialogam de forma coesa, enquanto a trilha sonora — composta por músicas contemporâneas e instrumentais selecionadas cuidadosamente — amplifica a carga emocional das cenas.
Serviço:
Espetáculo: “C[Elas]”, da Vix Cia de Dança
- Local: Teatro Municipal de Mucurici
- Data: 20 de setembro de 2025
- Horário: 18h30
- Idade mínima: 12 anos
- Entrada: Gratuita
Ficha Técnica:
- Direção: Mauricios Maximus, Poti Ara Bolzan e Luciano Coelho
- Coreografia: Mauricios Maximus
- Figurino: Angela
- Cenografia: Mauricios Maximus
- Iluminação: Leia Rodrigues
- Operador de som: Luciano Coelho
- Duração: 45 minutos
- Elenco: Isabela Barroso, Maria Eduarda Lorenço, Julia Passos, Sofia Schneider e Pedro Meirelles
Contato: Representante da Vix Cia de Dança
