Espírito Santo recebe 13ª edição do Festival de Música Erudita

O Festival de Música do Espírito Santo lança a programação completa de sua 13ª edição, que tem a liberdade como tema central. Sob a direção de Tarcísio Santório e Natércia Lopes, direção artística de Livia Sabag, coordenação musical de Gabriel Rhein-Schirato e patrocínio master da Shell, o Festival apresenta, entre os dias 7 e 29 de novembro, uma série de espetáculos e concertos no Teatro Sesc Glória, na Casa da Música Sônia Cabral, e em diversos espaços públicos e projetos sociais de Vitória e outras cidades do Estado do Espírito Santo. Todas as apresentações nos teatros serão transmitidas ao vivo pelo YouTube.

A edição será aberta por mais uma estreia mundial do Núcleo de Criação de Ópera do Festival, A profissão da Senhora Warren, inspirada na peça homônima de Bernard Shaw, com música de Maurício De Bonis e libreto assinado pelo Núcleo, este ano formado por Livia Sabag, Gabriel Rhein-Schirato, Eliane Coelho e o próprio De Bonis. O espetáculo, apresentado no Sesc Glória, nos dias 07 e 09 de novembro, reúne grandes nomes da cena lírica do Brasil e do exterior.

A direção musical e a regência da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) serão de Rhein-Schirato, a direção cênica de Sabag, preparação vocal de Fabio Bezuti, cenografia de Nicolás Boni e figurinos de Fabio Namatame. O elenco será formado pelas sopranos Eliane Coelho, Carla Cottini, o barítono Idaías Souto, e os tenores Mauro Wrona, Paulo Mandarino e Rafael Stein.

Nos finais de semana seguintes, na Casa da Música Sônia Cabral, uma série de cinco concertos de câmara, com curadoria da professora e pesquisadora Yara Caznok, aborda questões acerca da liberdade dentro do próprio universo da criação artística e na experiência do público.

No dia 14 de novembro, um trio composto pelo pianista Willian Lizardo, a violinista Jacqueline Lima e o violoncelista Christian Munawek interpreta obras de Lili Boulanger, Haydn e Jorge Grossman. Willian Lizardo participa também como uma espécie de cicerone da série, ao abrir os cinco concertos com peças para piano solo. Para esta abertura, Caznok programou Musica Ricercata I, de G. Ligeti, Sinfonia (Invenção a 3 vozes) em mi maior, de J. S. Bach e Ciranda nº 15, Que lindos olhos ela tem, de Villa-Lobos.

No dia seguinte, 15 de novembro, outro trio formado por músicos do Espírito Santo – a oboísta Nathália Maria, o clarinetista Danilo Oliveira e o fagotista Deyvisson Vasconcelos – interpreta Blütenstaub (Pólen) 1º mov. de Duft, para clarinete solo, de Kaija Saariaho, Cinq pièces en trio, de Jacques Ibert, Found Objects – On the Beach mov. 4 e 6, Black Feather on the Sand e Seashells, de Jenni Brandon e Cantares para Airton Barbosa, de Aylton Escobar, entre outras. Willian Lizardo abre a noite com a Suite para piano – II, Marcha; IV, Polka, de Dinorá de Carvalho e Fuga em sol menor, K. 30 “Fuga do gato”, de D. Scarlatti.

No dia 21, o duo de voz e piano composto pela mezzo-soprano Denise de Freitas e o pianista Fabio Bezuti apresenta Canção de Cristal, de Heitor Villa-Lobos, Chi desia di saper, de Francesca Caccini, Songe, de Mel Bonis, Out of the South blew a soft sweet wind, de Florence Price, Nuits d’été. n°6 de L’île inconnue, de Berlioz, Kennst du das Land, de Schumann, Kurt Weill, de Youkali e Vou-me embora para Pasárgada, de Guerra-Peixe, entre outras.

No dia 22, o flautista Danilo Klem e o violonista Belquior Guerrero tocam Evocação a Lorenzo Fernández, de Ricardo Tacuchian, La espiral eterna, de Leo Brouwer e De Ida y Vuelta, de Gabriela Ortiz, além de composições de Jocy de Oliveira, Anton Diabelli e Villa-Lobos. Na abertura da noite, Willian Lizardo interpreta obras de Beethoven e Cacilda Borges Barbosa.

Fechando a série de concertos de câmara, no dia 28, Lizardo abre o programa interpretando Klavierstück für die rechte oder linke Hand allein, H.241, de C.P.E. Bach e Játékok, Perpetuum mobile, de Gyorgy Kurtág. O programa segue com um recital de piano solo com Lidia Bazarian. No repertório estão Romance Op. 21, nº 1, Andante, de Clara Schumann, La lugubre gondola II, de Franz Liszt, Miragem, de Marisa Rezende, a Sonata nº 31, Op. 110, em Lá b M, de Ludwig van Beethoven, a obra Afetos, da própria Lidia Bazarian e Prelúdio e Fuga em Dó M, Cravo bem temperado I, de J. S. Bach.

Diversos projetos

Além das apresentações em novembro, o Festival realiza, ao longo do ano, diversos projetos que promovem a criação e a experimentação artística, formação e especialização de profissionais e acessibilidade cultural e inclusão social.

Nesta 13ª edição, o Festival realizou, em julho, o 6º VOE (Vitória Ópera Estúdio); em setembro, o 4º Concurso de Canto Natércia Lopes; e terá, entre outubro e novembro, a quarta edição do Opera-cional, ministrado pela iluminadora Valéria Lovato.

Além das atrações nos teatros, o Festival traz novidades em suas iniciativas de acessibilidade e inclusão. O Ópera nos Bairros apresentará Filhote de Trem, um espetáculo cênico-musical inspirado na obra homônima da escritora paulista Memélia de Carvalho, com música de Heitor Villa-Lobos, Carlos Gomes e Chiquinha Gonzaga. A direção musical é do violonista e maestro Belquior Guerrero e a direção cênica de Tamara Lopes.

O Concertos Itinerantes apresentará, em diferentes cidades do Estado, um programa para voz, piano e clarinete de compositores e compositoras do século XX, entre eles os brasileiros Heitor Villa-Lobos, Gilberto Mendes e a sueca Kaija Saariaho.

“Este é o nosso terceiro ano de parceria com o Festival, que já se consolidou como um dos principais festivais de música de concerto do País, sempre contribuindo para o crescimento e manutenção desta área cultural. Essa parceria é um reflexo da nossa agenda de patrocínios culturais que reitera o compromisso da Shell com a sociedade brasileira ao apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento humano, a educação, a inovação, a diversidade, a equidade e a inclusão”, comenta, a gerente de Comunicação Externa e Marca da Shell Brasil, Alexandra Siqueira.

No encerramento do Festival, no dia 29, a Oses e os vencedores do 4º Concurso de Canto Natércia Lopes interpretarão obras de Mozart, Rossini, Verdi, Amy Beach e Leonard Bernstein, sob a regência do maestro Trefzger.

A realização do Festival é da Cia de Ópera do Espírito Santo (COES), do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e da Secretaria da Cultura (Secult); do Ministério da Cultura, Governo Federal, via Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio master da Shell, apoio institucional da Fecomercio/Sesc e Casa da Música Sônia Cabral.

Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Idealizado por Tarcísio Santório, presidente da Companhia de Ópera do Espírito Santo (COES), o Festival de Música Erudita do Espírito Santo teve sua primeira edição em novembro de 2013 e, desde 2014, tem a direção-geral dividida com Natércia Lopes. Já passaram pelo festival grandes nomes nacionais e internacionais, como Eliane Coelho, Cristian Budu, Stephen Bronk, Emmanuele Baldini, Denise de Freitas, Fernando Portari, Eduardo Monteiro, Nahim Marun, Célia Ottoni, Aleyson Scopel, Gabriela Queiroz, Fábio Bezuti, os maestros Gabriel Rhein-Schirato e Helder Trefzger, o italiano Marco Gandini e os norte-americanos Maria Russo e Marc Verzatt, entre outros.

A 8ª edição, em 2020, foi marcada pelo início da colaboração com Livia Sabag. Com transmissão ao vivo e direção de fotografia da cineasta capixaba Úrsula Dart, recebeu inúmeras críticas positivas nacionais e internacionais e foi indicada ao maior prêmio nacional de música clássica, o Prêmio CONCERTO, da renomada publicação brasileira. Em 2023, a ópera Contos de Júlia, criada para a abertura da 11ª edição, foi a vencedora do Prêmio Lauro Machado Coelho de Ópera da Revista CONCERTO. Em 2024, o Festival voltou a receber o mesmo prêmio pela ópera Clitemnestra.

Sobre a Shell Brasil

Há 112 anos no País, a Shell é uma empresa de energia integrada com participação em Upstream, no Novo Mercado de Gás Natural, Trading, Pesquisa & Desenvolvimento e no Desenvolvimento de Energias Renováveis, com um negócio de comercialização no mercado livre e produtos ambientais, a Shell Energy Brasil. Aqui, a distribuição de combustíveis é gerenciada pela joint-venture Raízen, que recentemente adquiriu também o negócio de lubrificantes da Shell Brasil. A companhia trabalha para atender à crescente demanda por energia de forma econômica, ambiental e socialmente responsável, avaliando tendências e cenários para responder ao desafio do futuro da energia.

SERVIÇO:

13º Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Dias 7, 9 e 29/11, sexta e sábado, às 20h e domingo, às 18h.

Teatro Sesc Glória -Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro – Vitória – ES – Tel.: (27) 3232-4750 Grátis 652 lugares / 60 minutos Classificação 12 anos

Dias 14, 15, 21 e 22 e 28/11, sextas e sábados, às 20h.