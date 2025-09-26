Espírito Santo recebe nova temporada da Orquestra nas Escolas

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), em parceria com a Secretaria da Educação (Sedu), vai realizar mais uma temporada de apresentações didáticas em dez escolas de bairros com alto índice de vulnerabilidade social, que fazem parte do eixo social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado.

A segunda etapa do projeto, que começou em junho, retorna entre os dias 6 e 10 de outubro, em escolas localizadas na Grande Vitória. As primeiras apresentações serão nas escolas EEEF Germano Andre Lube, em Laranjeiras, e a EEEFM Marinete De Souza Lira, em Feu Rosa, ambas na Serra.

A temporada de concertos passará também por escolas de Cariacica, Vila Velha e Vitória, com apresentações nas quadras de esportes das unidades escolares, seguindo um formato interativo e didático. Inicialmente, músicos e maestro apresentam seus instrumentos individualmente ou em pequenos grupos, propiciando aos estudantes a percepção de cada fonte sonora de forma destacada.

“A perspectiva da Oses é estimular a formação de público para a música erudita. Por isso, a opção pelo formato do concerto didático, que estabelece uma dinâmica interativa com a plateia e funciona como uma aula descontraída sobre o funcionamento da orquestra”, afirmou o maestro Helder Trefzger.

Durante a apresentação, são executadas músicas de compositores clássicos, temas de filmes e melodias conhecidas. Além de comentar sobre as obras apresentadas, o maestro também explica os instrumentos que fazem parte da orquestra e, dessa forma, desperta nos ouvintes o interesse pelo aprendizado musical.

Confira o repertório

Johann Strauss I (1804-1849) foi o pai do do famoso compositor das célebres valsas, Johann Strauss II. A sua Marcha Radetzky foi composta em 1858, sendo dedicada ao Marechal Joseph Radetzky von Radetz, membro do Exército Austríaco, falecido naquele ano.

Cécile Chaminade nasceu em Paris em 1857, em uma família de amantes da música. Georges Bizet, que era amigo de seus pais, sugeriu que ela frequentasse o Conservatório de Paris, mas seu pai era contra o treinamento musical profissional, pois considerava a música apenas uma atividade de lazer.

Ela deixou uma vasta obra que inclui canções, música pianística e orquestra. Ela foi uma das primeiras maestras e é considerada a primeira compositora a receber a Légion d’Honneur, em 1913. Seu Concertino para flauta em ré maior, Op. 107 foi composto em 1902, originalmente para flauta e piano.

Posteriormente a compositora fez a versão para flauta e orquestra. Seu tema principal tem um caráter pastoral idílico e se contrapõe a passagens rápidas, que exigem muita habilidade técnica do músico com escalas e arpejos virtuosísticos.

O compositor inglês Edward Elgar (1857-1934) ganhou fama após a publicação de sua obra Variações Enigma, passando a ser um dos principais nomes da música inglesa de sua época. Deixou uma vasta produção, que inclui duas sinfonias, concertos, oratórios e cantatas.

Entre 1901 e 1930 ele escreveu cinco marchas militares, chamadas de Pomp and Circunstance. A parte central da primeira delas, muito conhecida, posteriormente ganhou uma letra e se tornou, para os ingleses, uma espécie de segundo hino nacional.

O universo dos temas de filmes também se faz presente no repertório através dos temas de A Bela e a Fera, do premiado compositor norte-americano Alan Menken (1949), Missão Impossível, tema escrito pelo compositor argentino Lalo Schifrin (1932), ambos com arranjos de Calvin Custer (1939-1998) e dois temas do filme Frozen, música da compositora Kristen Anderson-Lopez (1972) em parceria com o seu marido Robert Lopez (1975), com arranjo do compositor Bob Krogstad (1950-2015).

Completam o programa três músicas populares, a contagiante Despacito, dos porto-riquenhos Luis Fonsi (1978) e Daddy Yankee (1976), em parceria com a cantora panamenha Erika Ender (1974) e Ramon Ayala, aqui com arranjo do maestro peruano Alfredo Carrasco Sánchez (1977) e duas toadas capixabas, que trazem junto o sabor do congo, Puxada de Rede e Sereia, escritas por integrantes de duas das mais famosas bandas do ES, Manimal e Casaca, com arranjo original de Gabriel Novais e arranjo orquestral de Lucas Luiz da Silva Meyrelles.

Agenda de apresentações:

Segunda-feira (6)

EEFM Germano Andre Lube

Rua Goitacases,Sn, Das Laranjeiras – Serra

EEEFM Marinete De Souza Lira

Rua Vitoria-Regia,Sn, Feu Rosa – Serra

Terça-feira (7)

EEFM Alzira Ramos

Rua Principal,Sn, Rio Marinho – Cariacica

EEEFM Ana Lopes Balestrero

Flexal I – Cariacica

Quarta-feira (8)

EEEFM Benicio Goncalves

Avenida Gabriel Da Palha, Sn Vale Encantado – Vila Velha

CEEEFMT Assisolina Assis Andrade

Rua São Salvador,Sn, – Aribiri – Vila Velha

Quinta-feita (9)

EEEFM Luiz Manoel Vellozo

Rua Mourisco,Sn, – Glória – Vila Velha

EEEFM Saturnino Rangel Mauro

Rua Sessenta E Um,58 Qd 76, – Nova Rosa Da Penha – Cariacica

Sexta-feira (10)

EEFM Agenor De Souza Le

Rua Alan Kardec,Sn, Divino Espírito Santo – Cariacica

CEEFMTI Professor Jose Leao Nunes

Av. Perimetral – Vale Da Esperança, Cariacica

Serviço:

6 a 10 de outubro | Série Orquestra nas Escolas | 10h