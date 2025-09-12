Estudante da Ufes suspeito de ameaçar deputado federal é solto

O estudante da Universidade Federal do Espírito (Ufes) preso pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (11), após ameaças de morte ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL), foi solto.
Após a detenção, ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, no município de São Mateus, onde assassinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de ameaça e foi liberado.
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) esteve, nesta sexta-feira (12), no Espírito Santo, onde participou de uma palestra no município de Linhares.
A Ufes se posicionou contra a atitude do estudante e ressaltou que repudia qualquer incitação à violência, ódio ou discriminação.
