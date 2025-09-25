Fanfarras do Espírito Santo participam do Honk! RIO 2025

Três fanfarras capixabas vão levar música e energia para um dos mais importantes encontros de fanfarras ativistas do país. Os grupos Oitentação, SóXotinho e Deixa Acontecer participam do Honk! RIO 2025, que será realizado entre os dias 19 e 23 de novembro, no Rio de Janeiro.

A participação dos coletivos capixabas foi viabilizada pelo Edital de Circulação e Intercâmbio da Secretaria da Cultura (Secult), demonstrando como o investimento público em cultura gera impacto direto na valorização e projeção dos artistas locais.

A diversidade das fanfarras capixabas

Oitentação – Conhecida por seu repertório nostálgico dos anos 80 em ritmos de Carnaval, a fanfarra transforma clássicos em uma celebração vibrante e contagiante.

SóXotinho – Mistura o forró capixaba à irreverência das fanfarras de rua, levando alegria e energia nordestina para os espaços públicos.

Deixa Acontecer – Une a tradição da fanfarra à espontaneidade de uma roda de samba, criando uma fusão envolvente que conquista plateias por onde passa.

Sobre o Honk! RIO

O Honk! RIO é um festival de caráter ativista que reúne fanfarras de várias regiões do Brasil e do mundo. Mais do que um evento musical, ele ocupa ruas e praças para promover resistência coletiva, transformação social e engajamento comunitário através da arte.

A presença das fanfarras capixabas no festival amplia o alcance da produção cultural do Espírito Santo e reforça o papel da música como ferramenta de expressão, mobilização e diálogo social.