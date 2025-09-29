Fogo no ES: pátio de veículos é atingido por dois incêndios no mesmo dia

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a duas ocorrências de incêndio na manhã e no início da tarde desta segunda-feira (29) em um pátio desativado no bairro Nova Valverde, em Cariacica.

O primeiro chamado aconteceu por volta de 10h15, quando um veículo pegou fogo. A equipe foi enviada ao local, conteve as chamas e concluiu o trabalho de rescaldo.

Cerca de duas horas depois, às 12h50, os bombeiros retornaram para combater um novo foco de incêndio, desta vez em um baú estacionado no mesmo espaço.

Segundo os militares, o pátio pertence a uma transportadora e abriga alguns veículos desativados. Não houve registro de feridos em nenhuma das ocorrências. As causas dos incêndios não foram informadas.

